Auditoria à Caixa vai para o Parlamento mas não será na íntegra nem já

A auditoria feita à Caixa Geral de Depósitos pela EY, a mando do Governo, vai chegar aos deputados com determinadas partes protegidas. O banco público vai omitir os dados que estão sob sigilo bancário. E debater que dados são esses faz parte trabalho a fazer em conjunto com a auditora. Ou seja, a entrega do documento, autorizada pela Procuradoria-Geral da República, não é imediata.

"A CGD vai trabalhar com EY no sentido de expurgar aquilo que se considera sob sigilo bancário", diz fonte da instituição presidida por Paulo Macedo ao Expresso.

Foi esta terça-feira, 29 de janeiro, que a PGR informou que a CGD pode enviar o relatório de auditoria ao Parlamento, desde que sem elementos cuja divulgação possa colidir com segredo bancário. Nomeadamente dados sobre clientes bancários.

É isso que o banco vai agora trabalhar com a auditora: o que pode ou não ser revelado.

A CGD tinha pedido a autorização não só à PGR como também aí Banco de Portugal, que foi concedida.

A EY fez um relatório sobre os atos de gestão do banco entre 2000 e 2015, documento que foi entregue pela Caixa à PGR e integrado no inquérito judicial que corre já tendo a instituição como objecto. Foi uma versão preliminar que foi divulgada por Joana Amaral Dias.

O banco público recusara a entrega do relatório de auditoria da EY na comissão de inquérito as causas da capitalização da CGD, que terminou sem conclusões, e também à comissão de Orçamento. Os deputados dos vários partidos admitem agora uma nova comissão de inquérito para discutir novos dados que possam surgir.