Segurança Social. Recibos verdes que tenham arranjado emprego pagam um mês em duplicado

Os recibos verdes que entretanto tenham arranjado emprego fixo estão obrigados a entregar declaração trimestral à Segurança Social e a pagar um mês de contribuições em duplicado. Só a partir de fevereiro é que ficam isentos ao abrigo do regime dos trabalhadores por conta de outrem – isto desde que não ultrapassem os limites previstos na lei.

Segundo um esclarecimento prestado ao Expresso pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, alguém que durante 2018 tenha trabalhado a recibos verdes mas que em janeiro tenha começado a trabalhar por conta de outrem, está na mesma obrigado a entregar a declaração trimestral até ao dia 31 deste mês. Esta declaração destina-se a comunicar à Segurança Social qual o montante dos serviços que prestou (ou das vendas que efetuou) entre outubro e dezembro de 2018.

Além disso, tem ainda de pagar em fevereiro as contribuições referentes a janeiro, a titulo de trabalho independente, isto apesar de em janeiro já ter descontado como trabalhador por conta de outrem. Trata-se de um mês em duplicado que faz parte das regras do regime transitório. Só partir daí lhe é reconhecida a isenção, e passará a descontar apenas como trabalhador por conta de outrem, esclarece a Segurança Social.

A pergunta do Expresso

"Que regras se aplicam a um trabalhador independente (TI) que, em janeiro de 2019, tenha assinado um contrato de trabalho em regime de trabalhador por conta de outrem (TCO)? Em janeiro, fevereiro e março já descontará como TCO. Será na mesma obrigado a descontar como TI (embora já esteja abrangido pela regra de isenção), sujeitando-se a dupla tributação? Tem de fechar atividade para o evitar?"

As explicações da Segurança Social

"A isenção da obrigação de contribuir é reconhecida em fevereiro deste ano, desde que reunido um conjunto de condições (de entre as quais: a remuneração de TCO em janeiro ser igual ou superior a 435,76€ e o rendimento mensal como TI no último trimestre de 2018 ser inferior a 1.743,04€). Assim, terá de entregar, até 31 de janeiro, a declaração trimestral e pagar as contribuições em fevereiro de 2019, referentes a janeiro. O reconhecimento da isenção da obrigação de contribuir apenas existe em fevereiro de 2019, pelo que não pagará contribuições a partir de março."

Recorde-se que, de 2019 em diante, as regras de descontos dos recibos verdes para a Segurança Social alteram-se. Os trabalhadores independentes deixam de descontar sobre os rendimentos declarados há um ou dois anos, abandonando-se o complexo sistema de escalões e rendimentos convencionados, com múltiplas exceções, e substituindo-se por uma regra onde o que conta são os descontos registados nos três meses anteriores.

Como este ajustamento poderia levar a um aumento abrupto das contribuições (já que o rendimento declarado pode aumentar), baixa-se a taxa dos atuais 29,6% para os 21,4% (ou dos 34,75% para 25,17% no caso de empresários em nome individual). Por cima disto surge ainda um outro mecanismo que permite aos TI escolher descontar sobre mais ou menos 25% do seu rendimento relevante.

Uma segunda novidade nas regras negociadas entre o Governo e o Bloco de Esquerda está reservada para os trabalhadores por conta de outrem que também passam recibos verdes. Quem, no trimestre imediatamente anterior, tenha tido um rendimento médio relevante acima de €1743,03 (isto é, 70% dos €2490 de rendimento médio mensal trimestral para prestadores de serviços), perde a isenção e passa a ter de descontar também sobre o rendimento a título de independente. Contudo, ao contrário do que acontece com a generalidade dos TI, neste caso a taxa de 21,4% só incide sobre o valor que exceder o rendimento relevante de €1743,03

Deixamos-lhe um resumo das regras.