Os 33 concelhos do país onde as estações dos CTT fecharam portas

Os CTT fecharam, até ao final do ano passado, estações em 33 concelhos do país. Nessas localidades, subcontrataram o serviço a juntas de freguesia, estabelecimentos comerciais e outros prestadores. "Mais de metade dos novos postos de correio ficam nas instalações onde estavam anteriormente as lojas [estações]" e "em cerca de um terço destes novos postos de correio os serviços são assegurados por juntas de freguesia", dizem os Correios.

A Anacom veio recentemente alertar para a necessidade de melhorias nos serviços prestados por estes entidades subcontratadas. Já os CTT contestam que haja falta de qualidade de serviço e o tema passou já para a esfera política com o PCP, o Bloco de Esquerda e algumas fações do PS a defender a reversão da privatização.