Oliveira de Frades. Recuperadas dos incêndios, Portax e Iberoperfil investem 11 milhões

O grupo Portax/Iberoperfil investe na modernização e expansão fabril. O pesadelo do incêndio de outubro de 2017 já passou

Depois de renascerem das cinzas, as empresas de Oliveira de Frades investem. O grupo Portax/Iberoperfil, com duas unidades fabris de módulos para móveis de cozinha e escritório, vai investir 11 milhões de euros na frente fabril para modernizar e reforçar a capacidade de produção.

A Portax voltara à produção depois de ter sido completamente destruída pelos incêndio de outubro de 2017 que comover o país. A Iberoperfil fora danificada, mas teve um tempo de paragem reduzido.

As duas constaram do roteiro presidencial que um ano depois levou Marcelo Rebelo de Sousa ao concelho devastado.

Grande empregador

O grupo Portax/Iberoperfi é dos maiores empregadores do concelho de Oliveira de Frades (mais de 300 pessoas) e as duas unidades beneficiam agora de investimentos fabris.

A aquisição de novos equipamentos "vai permitir reforçar e diversificar do fabrico de diversos componentes de cozinha, além de otimizar os recursos e a articulação entre as duas unidades", diz o grupo que produz uma vasta gama de painéis, tampos com diversos fins e feitios, para cozinha e escritórios, portas de armários e roupeiros, portas de interior e uma série de revestimentos decorativos.

O lançamento dos novos produtos e catálogos para 2019 será feito em breve. As duas empresas pretendem manter-se na primeira linha das "soluções inovadoras e respostas adequadas aos projetos dos clientes".

Numa recente operação de capital, o grupo passou a ser detido a 100% pelo empresário Alberto Henriques, filho do fundador do grupo. Alberto Henriques é o dono das Caves da Montanha, da Bairrada, e opera ainda na promoção imobiliária - o Lis Shooping, em Leiria, é um dos seus ativos.