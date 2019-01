Norte seduz investidores com N-Invest

Sabia que em Cinfães existe um Centro Empresarial e Tecnológico que conta com 10 empresas instaladas, tem disponível metade da área total de 11 hectares e o preço indicativo do metro quadrado é de um euro a três euros? Ou que o município de Arouca conta com seis parques industriais, com uma área disponível acumulada superior a 50 hectares?

Tudo o que um investidor precisa de saber para escolher uma localização na região Norte está disponível na plataforma N-Invest. É um projeto pioneiro de mapeamento empresarial lançado há alguns meses pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) que identifica e caracteriza as 407 zonas de acolhimento de empresas dos 86 municípios da Região Norte.

Organizar a oferta

É um contributo “para a valorização do território, através da melhoria da organização da oferta das áreas empresariais e da promoção da captação de investimento”, diz Paulo Nunes de Almeida, presidente da AEP.

O projeto configura “um trunfo valioso de promoção da região e de atração de investimento numa lógica de balcão único”, acrescenta o empresário.

A região Norte “revela-se como a força motriz da economia portuguesa”, Como lida com sectores “mais abertos ao exterior e à concorrência internacional”, a região está dependente do desempenho do comércio mundial. Por isso, “entra mais cedo em crise e sai dela mais rapidamente, puxando pela recuperação da economia nas situações mais desfavoráveis”, diz Nunes de Almeida.

Parceria pública-privada

O N-Investe "resulta da cooperação entre agentes públicos e privados” e pode ser replicado noutras regiões de convergência”. Contou com financiamento (85%) do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e custou um milhão de euros.

A plataforma está em atualização permanente, divulga as opções, traça o perfil de cada parque e fornece ao investidor “informação e assessoria personalizada ao longo do projeto de investimento”.

Com o N-Invest, a AEP “pretende dotar a região Norte de um ambiente que estimule a captação de novo investimento e promova uma estratégia territorial conjunta”.

Contactado pelo Expresso, o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), Fernando Freire de Sousa, não esteve disponível para abordar o tema.

O Norte é a região do país com maior peso no emprego (35%), produz 30% da riqueza nacional e a que mais investe em função do Produto Interno Bruto. Gera 40% do Valor Acrescentado Bruto industrial e a que revela maior intensidade exportadora (42% da exportação de bens portugueses). E tem registado sistematicamente um excedente comercial na balança de bens (5,7 milhões de euros em 2017). Mas, o PIB per capita permanece abaixo da média do país (84%) e da média da União Europeia (65%).

A região precisa de “investimentos e ações que promovam a coesão social e económica e permitam melhorar a qualificação dos recursos humanos e a competitividade das empresas”, diz Paulo Nunes de Almeida.

A AEP já abandonou o negócio da promoção de parques empresariais. Liquidou a Parque-Investe e transferiu para uma nova empresa os lotes remanescente de que ainda é proprietária nos parques de Paredes, Santo Tirso, Viseu e Torres Vedras.