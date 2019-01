Douro Litoral. Brisa acusa fundo de querer vender a concessão ao melhor preço

A Brisa promete luta sem tréguas contra a “atuação hostil” do fundo especulativo que tomou o controlo da concessão do Douro Litoral

A Brisa, do grupo José de Mello, reagiu domingo à decisão dos credores financeiros de ficarem com a exploração da concessão Autoestradas do Douro Litoral (AEDL). E refere que "utilizará todos os meios ao seu alcance" para repor a legalidade na concessionária, após "a ação hostil desencadeada por um conjunto de credores liderados pelo hedge fund Strategic Value Partner /SVP)".

Segundo a Brisa, a intenção do fundo é alienar a concessão a curo prazo, com lucro desproporcionado.

Serviço público em causa

Diz a Brisa que a entrada "por meios hostis, sem aviso prévio, no meio de um processo negocial, por parte destes fundos de investimento, deve ser motivo de grande preocupação, porque coloca em causa de imediato o normal funcionamento da concessionária e o serviço público prestado aos portugueses pela AEDL".

A AEDL tem uma dívida superior a 1000 milhões de euros, mas o consórcio financeiro liderado pelo SVP comprou os créditos ao sistema bancário com um desconto de 80%. Na quinta-feira, dia 24, o consórcio (que inclui os bancos JP Morgan e Deutsche Bank) cumpriu a ameaça e tomou o controlo da concessionária.

Um conflito idêntico ao da AEDL está instalado na Brisal, uma outra concessionária em incumprimento e detida pela Brisa (70%).

Brisa quer diálogo construtivo

No comunicado de domingo, a Brisa salienta que "tem procurado, de boa fé, e através de um processo dialogante e construtivo, chegar a um acordo para reestruturar a dívida da Autoestradas do Douro Litoral, por entender ser esta a solução mais criadora de valor para todas as partes e a melhor garantia para os utilizadores, no longo prazo".

Mas, "a boa fé na busca de uma solução razoável, consensual e transparente, não foi partilhada pelo conjunto de credores liderado pela Strategic Value Partners LLC, ao contrário de outros credores como o Banco Santander, o banco Millennium BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o Royal Bank of Scotland", acusa a Brisa.

Controlar para vender

Segundo a empresa ,"o hedge fund de investimento especulativo (SPV) e o consórcio que este lidera, já deram provas no passado de não respeitar acordos, adquiriram dívida aos credores originais a forte desconto com objetivos de rentabilidade desproporcionados, a materializar assumindo o controlo do ativo com o único propósito de o alienar a curto prazo e ao melhor preço", aponta a Brisa.

Estas "atitudes hostis" são lesivas para os interesses "do sector e do país". A Brisa entende que "devem ser protegidos investidores, nacionais e estrangeiros, com compromisso de longo prazo e que assegurem a estabilidade necessária à prestação de um serviço de qualidade".

Uma dos fatores que terá levado o consórcio financeiro a avançar com o controlo da AEDL é o custo elevado que a AEDL paga à Brisa pela concessão e manutenção da autoestrada (128 mil euros/km/ano), um valor considerado exagerado e muito acima do mercado.

A concessão Douro Litoral termina em 2034, sendo depois a rede de autoestradas entregues ao Estado.