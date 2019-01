Bruxelas exigiu mil milhões de euros às farmacêuticas

Mais de mil milhões de euros em coimas foi quanto as autoridades europeias condenaram a indústria farmacêutica a pagar por comprometer a concorrência no sector dos medicamentos, entre 2009 e 2017, avança a Comissão Europeia. A subida dos preços, fruto muitas vezes de obstáculos criados aos medicamentos genéricos, e os entraves à entrada no mercado de medicamentos inovadores – muitos deles para tratar cancro e que salvam vidas - são duas das consequências das práticas abusivas por parte dos laboratórios, que impactam na saúde e no bolso dos doentes, bem como nos orçamentos dos estados-membros.

A maior parte dos casos estão relacionados com: a exploração abusiva de uma posição dominante no mercado (através de acordos restritivos da concorrência como, por exemplo, farmacêuticas que pagam a outras companhias para atrasarem a introdução no mercado de um determinado fármaco); situações “flagrantes” de cartel (como, por exemplo, a manipulação e concertação de preços em propostas, bem como a repartição de mercados); e acordos verticais (que, por exemplo, proíbem os distribuidores de promover e vender produtos de fabricantes concorrentes).

Neste período, “as autoridades europeias da concorrência investigaram e sancionaram energicamente as práticas que deram origem a preços mais elevados”, sustenta o relatório. “Numa série de decisões que tiveram por base o inquérito sectorial de 2009 da Comissão, as autoridades visaram comportamentos que restringem a entrada no mercado ou a expansão dos genéricos”.

Acordos para atrasar medicamentos concorrentes mais baratos

São dados vários exemplos da atuação das autoridades, no que se refere a acordos em que se paga para atrasar a entrada de remédios novos, são mencionados os processos Lundbeck, Fentanilo e Servier, em que interveio a Comissão, bem como o caso Paroxetina, que foi analisado e sancionado pelo Reino Unido. “Nesses acordos, a empresa de medicamentos originais paga à empresa de medicamentos genéricos para desistir ou atrasar os seus planos de entrar no mercado. Desta forma, a empresa de medicamentos genéricos ‘obtém uma parte do bolo [da empresa de medicamentos originais]’ que resulta dos preços artificialmente elevados (como explicado por uma empresa sob investigação num documento interno encontrado pela Comissão)”, é transcrito no relatório.

No processo envolvendo o fentanilo, a Johnson & Johnson e a Novartis (através das suas filiais neerlandesas) concordaram em atrasar – em troca de dinheiro – a entrada no mercado da versão genérica deste analgésico.

Por outro lado, a autoridade francesa da concorrência “foi pioneira em várias decisões que proíbem as práticas de descrédito levadas a cabo pelas empresas de medicamentos originais para restringir a aceitação de produtos genéricos recém-lançados no mercado” e outras autoridades sancionaram operadores tradicionais que abusavam dos procedimentos regulamentares para manter os genéricos fora do mercado.

29 casos de infração

Em conjunto, entre 2009 e 2017, as autoridades nacionais que fazem cumprir as leis da concorrência e a Comissão detetaram 29 casos de infração ou que tiveram de ser alvo de medidas corretivas, em que em causa estavam produtos farmacêuticos para uso humano.

Em 24 destas situações o processo resultou numa proibição e foram impostas coimas em 21 processos, que no total ascendem a 1,07 mil milhões de euros. No relatório sobre a “Aplicação das Regras de Concorrência no Sector Farmacêutico”, Bruxelas indica que, “para recolher provas, foram realizadas inspeções não anunciadas em cerca de 62 % das investigações que levaram a uma decisão de intervenção”.

A Comissão revela ainda que “as autoridades europeias da concorrência também realizaram trabalhos de investigação substanciais relativos a aspetos de concorrência em mais de 100 processos (que não conduziram a decisões de intervenção) e estão atualmente a investigar mais de 20 processos que envolvem produtos farmacêuticos”. Além disso, há 17 decisões relativas a infrações ou a compromissos em processos relativos a dispositivos médicos e 23 em processos relativos a outros assuntos de saúde.

As denúncias estão na origem da maior parte das investigações que resultaram na adoção de medidas.

Preço sobe 2000%

Houve também várias investigações recentes sobre a fixação de preços de determinados medicamentos não protegidos por patente (num exemplo, o preço subiu até 2000%, frisa a Comissão). “Várias autoridades consideraram essas práticas de fixação de preços injustas e abusivas, nomeadamente em Itália (o processo Aspen), no Reino Unido (o processo Pfizer/Flynn) e na Dinamarca (o processo CD Pharma)”.

Além disso, as autoridades da concorrência instauraram ações judiciais contra formas mais clássicas de práticas abusivas, como cartéis de manipulação de propostas ou estratégias para impedir o acesso dos rivais a matérias-primas essenciais ou aos clientes.

O aumento dos preços “também pode resultar de concentrações de empresas farmacêuticas em que o poder de fixação dos preços da empresa resultante da operação de concentração é reforçado”. E a Comissão interveio em diversas operações desta natureza que “poderiam ter levado a aumentos de preços, especialmente no que respeita a medicamentos genéricos (como o processo Teva/Allergan) ou medicamentos biossimilares (como o processo Pfizer/Hospira)”. Estas concentrações só foram autorizadas depois de as companhias se terem comprometido a alienar partes das suas atividades.

No âmbito do controlo das concentrações, a Comissão impediu a realização de transações que poderiam comprometer os esforços de investigação e desenvolvimento (I&D) para lançamento de novos medicamentos ou aplicados no alargamento da utilização terapêutica de fármacos já existentes.

Comprometer o desenvolvimento de novos fármacos para o cancro

Para se ter uma melhor noção da importância da atuação da concorrência, houve situações em que a intervenção foi necessária por que se estava a tentar impedir projetos avançados de I&D relativos a medicamentos oncológicos, que permitem salvar vidas. Foi o caso da aquisição pela Novartis da GlaxoSmithKline (GSK) Oncology, através da qual a primeira teria ficado com dois produtos oncológicos da GSK (para o tratamento do cancro de pele e que estavam a ser investigados para o tratamento do cancro dos ovários e de outros cancros). “Os dois medicamentos competiam diretamente com os próprios projetos de desenvolvimento em curso da Novartis, o que resultaria numa duplicação de programas clínicos” e a Comissão interveio por receio de que a Novartis abandonasse um dos programas paralelos de I&D. A atuação de Bruxelas fez com que a a Novartis propusesse devolver um dos medicamentos ao seu proprietário e licenciante, a Array BioPharma, e alienar o outro medicamento também à Array.

É também dado o exemplo de obstáculos criados a medicamentos novos contra a insónia que estavam numa fase inicial de desenvolvimento que envolveram a compra da Actelion pela Johnson & Johnson. Já “no processo Pfizer/Hospira, a Comissão receava que a concentração suprimisse um dos dois projetos paralelos de desenvolvimento de biossimilares concorrentes”.

Tribunais cortam 40% nas coimas

O relatório não faz um balanço sobre o destino final dos seus processos, depois de terem passado pelos tribunais. Contudo, uma parte deles poderão ter ficado pelo caminho. Para se ter uma ideia, entre 2012 e 2017, a Autoridade da Concorrência (AdC) produziu 16 decisões de condenação por cartel, abuso de posição dominante ou casos de acordos verticais, que resultaram em coimas de 82 milhões de euros. Porém, os tribunais só confirmaram coimas de 23 milhões de euros, ou seja, 28% do valor aplicado pelo regulador. Há “uma redução média de cerca de 40% nos processos já decididos pelos tribunais”, revelou ao Dinheiro Vivo fonte oficial da AdC.

Um das razões para esta diminuição teve que ver com o caso que envolveu Associação Nacional de Farmácias, que em 2015 foi condenada pela AdC a uma coima de 10,4 milhões de euros por abuso de posição dominante no negócio dos estudos de mercado sobre o consumo de medicamentos (através da empresa HMR).

Em 2017, o Tribunal da Relação de Lisboa reduziu em 92% o valor da coima.