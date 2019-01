Rendas estabilizam em Lisboa, mas ainda sobem no Porto

A subida das rendas das casas está a abrandar. A travagem é mais evidente na evolução trimestral em cadeia, mas também já é visível na comparação homóloga, mostra o Índice de Rendas Residenciais (IRR) da Confidencial Imobiliário, com base nos dados do terceiro trimestre de 2018.

O indicador que monitoriza a evolução das rendas de habitação efetivamente contratadas aponta para uma variação trimestral de 1,3% entre julho e setembro, abaixo das percentagens de 3,6% e de 2,4% registadas no primeiro e segundo trimestre de 2018, respetivamente. E é o registo mais baixo desde a segunda metade de 2017.