Porto bate todos os recordes no mercado de escritórios

O mercado de escritórios no Grande Porto está em velocidade de cruzeiro, com 11 projetos em desenvolvimento, num total de 170 mil metros quadrados (m2), mas a oferta não chega para responder à procura.

“Temos várias empresas a bater à porta e não temos oferta para responder na hora”, sublinha Graça Cunha, responsável pelo departamento de escritórios da Predibisa, sublinhando que os sinais da nova dinâmica começaram a fazer sentir-se em 2015 e traduziram-se num recorde de 80 mil metros ocupados (contratos), correspondentes a 50 negócios em 2018.

Este ano, a região pode bater facilmente mais um recorde e terá pelo menos cinco inaugurações, num total de 78 mil m2 (ver quadro). Para o futuro, entre 2020 e 2025, está já prevista a inauguração de cinco projetos adicionais, que prometem trazer mais 80 mil m2 ao mercado. “E o crescimento vai continuar, alavancado pela forte procura de grandes ocupantes”, afirma Duarte Corrêa de Oliveira, representante da Cushman & Wakefield.

Fonte: Cushman & Wakefield e Predibisa Corporate-Estudo Mercado de Escritórios do Porto - 2019

Os números apresentados no estudo “Mercado de Escritórios do Porto — 2019”, da Cushman & Wakefield e da Predibisa Corporate, mostram também que a descoberta do Porto por parte das empresas multinacio­nais, em especial dos sectores tecnológico e energético, mas não só, acabou por traduzir-se numa taxa de desocupação histórica de apenas 7,3%, 450 pontos base abaixo do ano anterior, com a área média de ocupação a aproximar-se dos 1500 m2.

E as rendas sobem. Se o Grande Porto está mais atrativo e a intensidade da procura disparou, isso também significa que a renda prime saltou de €14/m2/mês para €18 m2/mês em dois anos. É esse o valor a pagar agora por quem quer escritórios no segmento premium na Boavista, a zona mais procurada da cidade e do Grande Porto. No centro da cidade, o valor máximo fica nos €17, contra €12 na Zona Oriental (Campanhã), €14 em Matosinhos, €13 em Gaia e €12 na Maia.

“A forte subida dos valores de arrendamento, particularmente na cidade do Porto nas zonas da Baixa e da Boavista, tem sido muito influenciada pela intensidade da procura, em grande parte motivada por grandes ocupantes, cujos requisitos de qualidade obrigam a custos de construção e/ou adaptação superiores, justificando subidas nos valores praticados. Paralelamente, a escassez de oferta contribuiu também para a subida das rendas”, diz o estudo.

A média no sector fica €3 a €5 mais baixa do que as rendas de topo, entre os €14 da Boavista e os €10 do Porto Oriental ou de Gaia. No entanto, a tendência a curto prazo aponta “para novas subidas, particularmente nas zonas que hoje praticam os valores mais baixos”, refere o estudo.

Esta alta dos preços é uma das tendências de futuro apontadas no relatório, uma vez que “todo o Grande Porto continuará a afirmar-se como um destino de escritórios competitivo à escala europeia”. Mas o cenário para os próximos anos promete também mudanças. Quem está atento ao mercado acredita que a Zona Oriental vai consolidar-se como um novo polo de atratividade empresarial e cultural, e a reabilitação urbana pode ajudar a aumentar a oferta da região. Depois, será preciso investir na rede de transportes públicos em toda a Área Metropolitana, porque todos os potenciais clientes querem uma estação de metropolitano na vizinhança.