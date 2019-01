Faro quer virar-se para a Ria Formosa

É quase um paradoxo. Costuma dizer-se que Faro viveu durante décadas de costas viradas para a Ria Formosa. Com uma localização privilegiada a sul de Portugal — no coração de um dos principais destinos turísticos do país — a capital do Algarve é das regiões costeiras menos ligadas ao Atlântico. Mas o cenário está a mudar: em setembro do ano passado o executivo camarário apresentou um projeto para transformar a frente ribeirinha da cidade, com intervenções consideradas essenciais: o passeio marítimo, a nova marina e a requalificação do eixo central da cidade. A primeira foi publicada esta semana em “Diário da República”.

“A ideia é devolver a frente ribeirinha aos munícipes”, resume ao Expresso Rogério Bacalhau, atual presidente da Câmara Municipal de Faro. “Hoje chegamos à baixa e não conseguimos ultrapassar a linha de caminho de ferro. Há um grande constrangimento para chegar ao outro lado”, diz o autarca, em cujo mandato deu prioridade à reabilitação urbana: “De 600 prédios devolutos, hoje temos apenas 66”, garante.

Globalmente, a autarquia estima um orçamento na ordem dos €129 milhões para o chamado Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da Frente Ribeirinha. A primeira fase será o passeio marítimo e implica a construção de um passadiço com vários pontos de amarração e docas de recreio. A ideia é transformar a zona num espaço de lazer, a sul da linha de caminho de ferro, que durante anos estabeleceu uma fronteira entre a cidade e a Ria, levando ao abandono e degradação de certas áreas daquela zona urbana.

“Jamais alguém se preocupou em pensar em formas de passar para o outro lado da linha. Não há condições para deslocalizar a linha, optámos por desenhar vários pontos de passagens, subterrâneos ou superiores”, garante o autarca.

Dos cofres do executivo camarário vão sair as verbas para pagar o passeio ribeirinho (€1,1 milhões numa área de 23 hectares), a requalificação do eixo central (€3,5 milhões) e a Doca/Largo de São Francisco (€4,5 milhões). A nova marina, que implica o maior investimento (€120 milhões), ainda não tem fonte de financiamento mas estima-se um grande impacto na economia local, com a criação de mil postos de trabalho. Quanto ao passadiço, que se estende desde o Teatro das Figuras até ao cais comercial, o autarca espera criar “empregos indiretos” na restauração a ser ali instalada, assim como nas atividades náuticas, cada vez mais procuradas pelos turistas que visitam Faro.

Numa região cuja economia é sustentada em grande parte pelo turismo — em 2018 o aeroporto de Faro movimentou mais de 8 milhões de passageiros — a zona de Faro e Olhão mantém uma taxa de ocupação de quartos na ordem dos 68%. Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, vive em Faro e da sua janela vê a zona ribeirinha. Diz que a vista é “uma maravilha” mas tem dúvidas quanto ao projeto: “Era uma ambição ancestral dos farenses, mas não é uma devolução da Ria à cidade. Era preciso tirar dali a linha de comboio.”