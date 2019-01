Como gerir o fim de uma PPP na saúde

Parceria no Hospital de Braga vai acabar. Artur Vaz conta como foi este processo no Amadora-Sintra

nuno botelho

É, provavelmente, o gestor que mais sabe sobre parcerias público-privadas (PPP) no sector da saúde. A propósito do fim da PPP do Hospital de Braga, gerido pela José de Mello Saúde (JMS), Artur Vaz, conta ao Expresso como foi a experiência no Amadora-Sintra, o único caso, até hoje, de uma unidade hospitalar que deixou de ter gestão privada e passou para as mãos do Estado. Foi ele que liderou o processo de reversão da gestão. E não, não há um manual para lidar com o fim de uma PPP.

Acumula experiência no sector privado e no sector público — hoje está na Luz Saúde e lidera outra PPP, o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures — e garante que “em ambos os lados trabalham pessoas boas e pessoas más”. Administrou o Amadora-Sintra (Hospital Fernando Fonseca), a primeira experiência em PPP, a convite da JMS de onde saiu para outro desafio no privado. Entretanto, regressou para acautelar o interesse público na alteração da gestão. “A reversão foi determinada em março de 2008 e comecei a trabalhar a 1 de julho”, a convite do Ministério da Saúde. O processo ficou concluído em menos de seis meses para que, a 1 de janeiro de 2009, a unidade abrisse com gestão pública. Artur Vaz permaneceu no hospital depois disso, como presidente do Conselho de Administração, mas desta vez com o Estado como patrão.