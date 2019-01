Cinco razões para um ano “morno” em 2019

Manter os resultados de 2018, com alguma margem para aumento de receitas, é a perspetiva do sector do turismo para 2019. Com alguns mercados turísticos a arrefecer na Europa, mas outros a aquecer, e de origens mais distantes, prevê-se um “ano morno” para o turismo em Portugal, segundo Jorge Rebelo de Almeida, presidente da Vila Galé.

“Vai ser um ano de manutenção, um pouco como 2018. Temos tido turistas que gastam mais, como norte-americanos, canadianos, brasileiros ou chineses, e apostando nestes segmentos podemos continuar a ter aumento de receitas”, sustenta Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), lembrando que “o turismo português cresceu 46% entre 2012 e 2017, o que foi imenso, e estamos a finalizar um ciclo de crescimento a dois dígitos”.

Para a secretária de Estado do Turismo, “2019 será um ano de consolidação de resultados, e de afirmação da estratégia que temos seguido de diversificação de produtos e mercados e afirmação do turismo como um importante instrumento de desenvolvimento regional”. Ana Mendes Godinho destaca ainda que este inverno houve um reforço de 16% de capacidade aérea para Portugal, “o que é um bom indicador de que continuamos a ser dinâmicos na atração de novas rotas e diversificação de mercados”.

Seguem-se cinco dos principais motivos que levam o sector a prever um ano 'morno' para o turismo em 2019.

1. BREXIT, MAIS OU MENOS DURO, AFETARÁ SEMPRE PORTUGAL

Os ingleses são o principal cliente turístico de Portugal e evidenciam quebras desde outubro de 2017, tendo diminuído 8% em dormidas no acumulado de 2018 até novembro. O pior efeito associado ao Brexit é a desvalorização da libra, tornando Portugal um destino mais caro para os britânicos, que estão mais sensíveis ao preço por terem o poder de compra diminuído. Algarve e Madeira têm sido os destinos mais afetados por estarem mais dependentes dos operadores turísticos.

O cenário da saída do Reino Unido da União Europeia ainda está em aberto, mas “seja qual for o desfecho causa sempre perturbação no mercado, e se for um Brexit ‘duro’ será muitíssmo mais complicado para nós”, considera Jorge Rebelo de Almeida.

“Com o Brexit a consolidar-se não se esperam notícias otimistas relativamente aos turistas britânicos”, reitera Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e de Turismo (APAVT), lembrando que para os ingleses com menor poder de compra ficam ainda mais apetecíveis destinos como Turquia ou Egito, onde as moedas estão desvalorizadas.

“Não vejo nenhuma coisa boa que leve a acreditar que o mercado inglês voltará a animar, com o Brexit não se sabe como fica o câmbio da libra ou a capacidade aérea”, refere Frederico Costa, administrador do grupo Pestana responsável pelas Pousadas de Portugal. “O mercado inglês vai continuar a ser o mais importante para Portugal? Vai. Não há é certezas sobre se poderá voltar a crescer”.

2. ECONOMIA NA EUROPA A DESACELERAR COM SINAIS DE ALERTA EM FRANÇA E NA ALEMANHA

Grandes mercados europeus emissores de turistas para Portugal, como Alemanha e França, evidenciam sinais de instabilidade interna, e em 2018 já se sentiu algum arrefecimento.

Até novembro, os turistas alemães (com uma quota global de 14,8%) decresceram 4,7% em dormidas, e os franceses – um dos mercados mais promissores e já com um peso de 7% – recuaram 2,6%.

A nível dos mercados europeus também se destacaram as descidas de 3,5% dos turistas de Itália, de 11,5% dos Países Baixos ou de 15,6% da Polónia. Pela positiva, houve um aumento de 2,5% do lado dos espanhóis e de 0,1% dos hóspedes vindos da Suécia, tendo sido estes os únicos mercados europeus a evidenciar crescimento em Portugal no ano passado, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A situação na Europa é uma incógnita em 2019, e o Fundo Monetário Internacional (FMI) já avisou que a economia está com um crescimento mais lento e enfrenta mais riscos”, refere o administrador das Pousadas de Portugal, em cujas unidades os franceses “pela primeira vez ultrapassaram o peso dos alemães”.

O presidente da Vila Galé lembra que “a França de Macron vive um período complicado, com os ‘coletes amarelos’ nas ruas, e na Alemanha a srª Merkel tem sido contestada e pode sair antes do mandato, o que internamente gera um quadro de preocupação para as pessoas poderem viajar. “Mas nós hoje em Portugal temos a vantagem de ter outros mercados a crescer, como os turistas brasileiros que continuam em alta, com ou sem crise interna, e agora também os norte-americanos”, salienta Jorge Rebelo de Almeida.

3. TURQUIA E OUTROS CONCORRENTES VÃO CONTINUAR FULGURANTES

Os operadores turísticos, com destaque para a TUI e a Thomas Cook, voltaram em força à Turquia, Tunísia e Egito, destinos que estão a recuperar de anos de turbulência com atentados e bombas, e estão agora a fazer concorrência acesa ao Algarve e à Madeira – por serem mais baratos e terem hotéis atualizados num padrão que agrada aos operadores.

O impacto sentiu-se em 2018 e deverá este ano continuar. “Turquia, Egito e Tunísia estão com recuperações fulgurantes por haver mais paz nesta zona do mundo, e parte da procura para Portugal está a ir para esses destinos”, refere o presidente da APAVT.

O Algarve é um dos destinos mais afetados com a concorrência da Turquia ou do Egito, e está a encarar 2019 na perspetiva de manutenção. “Estamos apostados em consolidar os resultados de 2018, que acabou por ser um ano globalmente positivo. Ao contrário do que se pensava, conseguimos atingir até novembro aumentos de hóspedes e de proveitos (1,2% e 4,4%, respetivamente), apesar de um ligeiro decréscimo nas dormidas (de 1,3%)”, salienta João Fernandes, presidente da Região de Turismo e da Associação de Turismo do Algarve (ATA).

Segundo o responsável do Algarve, o trabalho de reposição das rotas deixadas em aberto com as falências da Monarch, Nikki e Air Berlin já deram resultados positivos no último trimestre, “numa lógica de retomar mercados que são essenciais para nós, como Reino Unido e Alemanha, mas também reforçámos as rotas para França e Itália apostando nestes mercados de maior crescimento”. João Fernandes garante que em 2019 “queremos manter no Algarve o nível de procura com os mercados que estão a crescer de forma expressiva”, e lembra que as dormidas dos turistas dos Brasil subiram 38%, dos EUA 29%, de Itália 29,8% e de França 6,1%.

4. AEROPORTO DE LISBOA SATURADO, E A ANUNCIADA EXPANSÃO NÃO SE SENTIRÁ EM 2019

O facto de o Aeroporto Humberto Delgado estar no limite da capacidade tem sido uma reclamação recorrente do sector do turismo – que também tem enfatizado que esta situação não afeta só Lisboa, uma vez que o aeroporto é o maior distribuidor dos fluxos turísticos para o país inteiro.

Apesar de tardio, o anúncio do avanço do aeroporto do Montijo e a expansão da atual infraestrutura na Portela foram aplaudidos pelos agentes turísticos. “Foi uma ótima notícia, era uma espinha que nos estava cravada na garganta, e agora nem vale a pena alguém vir com o disparate de dizer que há soluções melhores, temos é de agarrar-nos a esta”, frisa Jorge Rebelo de Almeida.

Mesmo com a expansão anunciada do aeroporto que serve a capital, os efeitos benéficos para o turismo não se sentirão em 2019 pois as obras só começam no final do ano. “Com a situação do aeroporto, no próximo verão as operações turísticas vão ser desafiantes e incertas”, adverte o presidente da APAVT.

Além do “estrangulamento do aeroporto de Lisboa”, o administrador das Pousadas de Portugal também chama a atenção para “as limitações do aeroporto do Funchal”, que afetam a Madeira, um dos principais destinos turísticos nacionais. “Já houve um abrandamento do turismo em 2018, que vai continuar em 2019. Não vamos ter uma crise ou algo do género, mas teremos seguramente uma desaceleração do crescimento”, sublinha Frederico Costa. “E desengane-se quem achar que vamos continuar com uma curva de crescimento brutal”.

5. EM ANO DE ELEIÇÕES O CONSUMO INTERNO PODE ABRANDAR

Os portugueses foram decisivos para ajudar aos resultados de 2018, tendo contribuído para compensar – sobretudo no Algarve – as quebras de alguns mercados externos.

O mercado interno gerou um aumento de dormidas de 5,3% de janeiro a novembro, enquanto os estrangeiros desceram aqui 2,2%, ficando o saldo final num ligeiro decréscimo de 0,2%. Portugal foi o país da Europa do sul onde o turismo interno mais cresceu em 2018: 5,5%, quando em Espanha se ficou nos 0,5%, e na Grécia caiu 7,3%, segundo os últimos dados do Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia.

Além do incremento no turismo interno, os portugueses também se destacaram em 2018 a fazer viagens ao exterior, evidenciando aqui um salto de 10%, segundo a APAVT. Junto do sector, a questão é saber se em 2019 o consumo dos portugueses vai manter este ritmo animado, para o turismo poder contar com esta ‘almofada’.

“Vai haver eleições, e isso gera sempre um período de incerteza e agitação social, mas não será preocupante a avaliar pelo que se passou nos últimos meses, em que houve intensas manifestações e greves como não se via há muito tempo, e o impacto na economia foi ‘soft’”, considera Jorge Rebelo de Almeida, presidente da Vila Galé.

“Em 2018 o mercado nacional ajudou a compensar as perdas do mercado internacional, e para 2019 é uma incógnita saber como se vai comportar”, refere Ferderico Costa. “Mas acredito que vai responder tão bem como no ano que passou”.

O presidente da APAVT adverte que o crescimento do consumo interno está a abrandar, sendo este um segmento muito sensível à conjuntura a cada momento. “Em 2019, o mercado interno não irá continuar a crescer 10% em viagens como no ano que passou”, antevê Pedro Costa Ferreira, frisando que “o mercado nacional é altamente sensível às variações globais, e o receio é que os indicadores de confiança se alterem – e podem-se alterar”.

Para o presidente da APAVT, “Portugal enquanto destino turístico vive uma mudança de ciclo, não podíamos estar a crescer a dois dígitos ‘ad eternum’”, e 2019 deve ser encarado na perspetiva de “consolidação dos resultados atingidos nos últimos dois dois anos que este ciclo fantástico de crescimento proporcionou”.