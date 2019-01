Anda à procura de casa para arrendar? Este artigo explica-lhe como andam os preços

A subida das rendas das casas está a abrandar. A travagem é mais evidente na evolução trimestral em cadeia, mas também já é visível na comparação homóloga, mostra o Índice de Rendas Residenciais (IRR) da Confidencial Imobiliário, com base nos dados do terceiro trimestre de 2018.

O indicador que monitoriza a evolução das rendas de habitação efetivamente contratadas aponta para uma variação trimestral de 1,3% entre julho e setembro, abaixo das percentagens de 3,6% e de 2,4% registadas no primeiro e segundo trimestre de 2018, respetivamente. E é o registo mais baixo desde a segunda metade de 2017.

O “ciclo de suavização” começa, assim, a refletir-se na comparação homóloga, sublinha esta análise: depois de uma subida recorde de 13% no primeiro trimestre do ano, face a 2017, o IRR revela uma desaceleração para os 11,2% e 11,1% nos trimestres seguintes.

“No entanto, há cerca de um ano e meio que as rendas apresentam subidas homólogas de dois dígitos, um patamar nunca alcançado no IRR (o índice reporta a uma série iniciada em 2010)”, comenta Ricardo Guimarães, diretor da revista “Confidencial Imobiliário”, sublinhando que os números se referem apenas “aos novos contratos no sector”, não espelhando o que se passa no parque já existente.

Lisboa, o primeiro mercado a iniciar o ciclo de abrandamento nas rendas residenciais, fechou o terceiro trimestre de 2018 nos 1,9%, continuando a registar o nível de subida mais baixo dos últimos dois anos, tal como no trimestre anterior. Na verdade, na capital, esta perda de ritmo faz sentir-se desde o final de 2016, traduzindo-se agora numa subida homóloga de 16,4%, seis pontos percentuais abaixo do trimestre anterior.

Nesta evolução, em linha com o que se passa nos preços das vendas, apesar de “um ligeiro desfasamento”, Ricardo Guimarães vê mais “uma estabilização na dinâmica de crescimento”, depois da subida acentuada que permitiu recuperar as perdas acumuladas no período da crise, entre 2008 e 2011, do que um reflexo dos sinais de abrandamento da conjuntura internacional. “É normal, depois de um ciclo de forte valorização, haver um período de travagem e estabilização da trajetória”, comenta.

O Porto marca aqui a diferença. Em contraste com o cenário nacional, o Porto ainda continua a acelerar, fechando o terceiro trimestre do ano passado com uma subida homóloga de 23% (20,3% nos primeiros três meses do ano e 22,8% entre abril e junho). Mas na comparação trimestral, começa a haver sinais de “uma progressiva contenção”: o IRR aponta para uma subida de 4,7%, entre julho e setembro, contra 5,9% no final do ano passado, 5,5% no final de março e 5,2% em junho.

“A trajetória do Porto é semelhante à de Lisboa, mas houve um atraso de cerca de um ano no início da recuperação das rendas e esse desfasamento torna-se, agora, evidente”, refere Ricardo Guimarães.

A análise do IRR evidencia, ainda, o impacto da atratividade de Lisboa e Porto na subida das rendas. Uma das formas de ver isso é comparar o salto das rendas em Lisboa (16,4% em termos homólogos) e na Grande Lisboa (13,5%), assim como no Porto (23,1%) e no Grande Porto (12,5%).