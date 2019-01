“A maior parte da dívida dos fundos está nas mãos dos bancos estrangeiros”, diz Pedro Coelho

A recente aprovação dos REIT, as sociedades de investimento imobiliário com vantagens fiscais, foi um dos temas inevitáveis da conversa do Expresso com Pedro Coelho, diretor executivo da Square Asset Management, a empresa que gere o fundo de investimento Crédito Agrícola Património Crescente, considerado um dos mais rentáveis do país. Mas, inevitável, foi também falar da recuperação dos fundos e do bom momento que atravessa o mercado.

Porque é que os REIT são tão importantes?

Vão ajudar a trazer mais investimento estrangeiro e a dinamizar o mercado, mas também é mais uma questão de imagem e de marketing porque são um veículo que existe lá fora há muito tempo e a cabeça dos investidores consegue visualizar o que é. Tem outra vantagem muito importante que é ser um veículo que não tem saída, ou seja, o investidor pode revender a sua posição no mercado secundário [vende a posição em bolsa e não o imóvel]. Isso permite que o investimento seja mais longo e estável.