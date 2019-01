Vem aí mais uma leva de supermercados

Se é daquelas pessoas que acha que já há lojas a mais da grande distribuição em algumas zonas do país, atendendo à onda recente de aberturas — nomeadamente nas zonas de Lisboa e Porto — fique a saber que essa não é de todo a ideia das empresas do sector. Pelo contrário, os grandes grupos da distribuição continuam a investir e há pelo menos mais 60 lojas previstas abrir este ano de empresas como a Sonae, Auchan, Intermarché e Mercadona.

Estamos a falar de um investimento aproximado de €500 milhões em dois anos que contempla também infraestruturas logísticas, de acordo com uma ronda feita pelo Expresso junto dos maiores grupos do sector.