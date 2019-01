Uma prova de estratégia e gestão com 40 anos de história

O Global Management Challenge nasceu quando as simulações de gestão eram algo de raro em Portugal. Este ano completa o seu quadragésimo aniversário e para a organização que arrancou na primeira edição com 124 equipas, esta competição que está espalhada pelo mundo, tem ainda por onde crescer a nível de países e participantes.

Luís Alves Costa, presidente da SDG, e Francisco Pinto Balsemão, presidente do grupo Impresa, inovaram quando no final dos anos 70 resolveram lançar em Portugal uma competição pública em que estudantes e quadros podiam competir entre si, liderando os destinos de uma empresa. Há cerca de 40 anos, Luís Alves Costa era professor do ISEG e tinha utilizado simuladores nas suas aulas. Na altura conheceu num seminário em Lisboa uns professores de uma universidade escocesa que tinham desenvolvido um simulador em que os jogadores competiam uns contra os outros. Motivado pelo entusiasmo que os seus alunos mostravam pelos simuladores, Luís Alves Costa desenvolveu um modelo de competição nacional. E para isso era fundamental um parceiro da área da comunicação social.