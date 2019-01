Turismo norte-americanos já vale €1000 milhões

É de momento o mercado mais promissor para Portugal: os turistas norte-americanos foram os campeões do crescimento em 2018, dispararam 20% em dormidas e receitas, ajudando o país a fechar o ano com um aumento de 10% nas receitas turísticas totais, apesar das quebras associadas ao ‘Brexit’ e à concorrência de destinos como a Turquia. E são o maior farol de esperança dos hoteleiros em 2019, prevendo-se crescimentos ainda maiores alimentados pelas novas rotas da TAP.

“O mercado norte-americano tem crescido de forma notável nos últimos três anos e já é para nós estratégico, porque é dos que mais gasta e viaja pelo país ao longo de todo o ano”, enfatiza a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, adiantando que “no ano de 2018 teremos chegado a cerca de €1000 milhões” de receitas com estes turistas, que em 2017 eram €817 milhões. Os Estados Unidos estão em 7º lugar na procura externa para Portugal, com 4,5% de quota em 2018, que em 2017 era de 3,8%.

Os turistas dos Estados Unidos são o mercado que mais irá crescer em 2019 na perspetiva dos hotéis nacionais, segundo o inquérito de previsão do ano da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).

HOTÉIS NACIONAIS JÁ COM CAMAS DE PADRÃO KING SIZE

“Os americanos têm vindo a crescer fantasticamente, já são o segundo maior cliente das Pousadas a seguir ao português, com um crescimento de 25% em receitas em 2018”, adianta Frederico Costa, administrador das Pousadas de Portugal, onde as dormidas dos EUA subiram no ano passado para 18,5 mil.

“O americano é o cliente que mais gasta nas Pousadas e deixa mais dinheiro por quarto”, avança Frederico Costa. “Muitos vêm por canais específicos, agências de segmentos altos como a Virtuoso, o que faz com que o preço médio que o americano paga nas Pousadas seja acima de €150 por noite.”

O crescimento é mais expressivo na Pousada de Lisboa, mas também é notório em Évora ou em Óbidos, onde os americanos já são o primeiro cliente. “São turistas que alugam carro e circulam pelas Pousadas espalhadas pelo país, ficam dois a três dias a Lisboa e depois vão a lugares icónicos como Porto ou Guimarães. E as Pousadas são a cara do americano, que quer ver património, história e tradições”, diz Frederico Costa, referindo que houve “pequenos ajustes na operação, nomeadamente no tamanho das camas, pois os americanos são pessoas mais altas e fortes, e também já aceitamos cartões American Express”. O administrador das Pousadas prevê que este mercado continue a subir em flecha em 2019, “ao contrário dos ingleses, não vejo razão que belisque o crescimento dos americanos, e até o câmbio é favorável, pois o dólar tem vindo a valorizar face ao euro”.

Também nos hotéis Vila Galé o boom de turistas dos Estados Unidos foi em 2018 “uma agradável surpresa, com muita procura pelo Douro, Porto e Lisboa”, constatando-se ser “um mercado com apetência por circular pelo interior do país e bom para combater a sazonalidade”. Segundo Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo,“o americano tem a cultura de aderir a novidades e não exige adequação especial nos hotéis, além de camas grandes. Há 30 anos não tería­mos, mas hoje a maior parte das nossas camas são king size e adaptam-se bem aos americanos. É muito mais difícil para nós entrosarmo-nos com o mercado chinês ou japonês”. A nível gastronómico, “vejo-os a comer costeletas grelhadas com molho inglês de hortelã e depois a despejarem ketchup em cima daquilo tudo, mas enfim, são coisas de americanos”.

No hotel Marriott de Lisboa, o crescimento de norte-americanos foi de 17% em 2018, atingindo 25,3 mil dormidas, prevendo-se em 2019 um aumento superior. “O turista norte-americano não é um cliente difícil de agradar, gosta de se sentir em casa e num hotel da cadeia sente-se familiarizado”, garante o diretor de vendas, Paulo Almeida, referindo que “o serviço e o pequeno-almoço são muito importantes para estes clientes, e o nosso pequeno-almoço é um buffet americano supercompleto, com um horário muito alargado”. O crescimento destes turistas tem-se acentuado no Marriott de Lisboa desde 2016, sobretudo no “segmento governamental/militar”, a par dos aumentos de clientes individuais, grupos ou empresas.

O investimento de Portugal em promoção turística nos EUA duplicou desde 2016, rondando €1,3 milhões em 2018, com o foco em trazer jornalistas ou ações com operadores turísticos.

FAMA DE PORTUGAL NOS EUA CHEGA AOS SIMPSONS

Em 2018 houve cerca de 8 mil artigos sobre Portugal na imprensa americana, e em janeiro já houve 15 meios a noticiar destinos turísticos nacionais, como o “The New York Times”, a “Forbes” ou a CNN. Sinal desta crescente notoriedade, no episódio dos Simpsons emitido nos EUA a 13 de janeiro, a personagem Lisa diz que os pais, Homer e Marge, vão viajar para Portugal — e sem isso ser fruto de ações pagas.

“Em 2019 voltaremos a fazer um roadshow com empresas portuguesas nos EUA”, avança a secretária de Estado do Turismo, que está a trabalhar para trazer a Portugal o simpósio da operadora Virtuoso em 2020. Um ponto alto em 2019 será a exposição a três dimensões Portugal 360 que vai decorrer em Nova Iorque. “A nossa aposta em posicionar o país como destino de filmagens junto dos grandes estúdios norte-americanos vai este ano manter-se”, garante. “Também temos procurado promover Portugal como destino para o mercado judaico. Temos uma herança judaica muito rica e saíram daqui muitos judeus que depois chegaram aos EUA. Estamos com uma aposta clara no mercado norte-americano.”