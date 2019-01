Só os Certificados de Aforro e cofres escapam à vigilância do Fisco

Contas bancárias. De julho em diante o Fisco vai passar a saber o património de todos quantos tenham mais de €50 mil em aplicações financeiras. A medida é muito abrangente e quase nada escapa: só tendo Certificados de Aforro ou o dinheiro trancado num cofre

Se, desta vez, Marcelo Rebelo de Sousa não criar obstáculos, todos os anos no mês de julho o Fisco vai passar a receber informações sobre os contribuintes que tenham poupanças acima de €50 mil. A malha é apertada e aplica-se tanto a contas de particulares como de empresas, e a praticamente todo o tipo de aplicações financeiras. A grande exceção vai para os Certificados do Tesouro e os de Aforro — e para tudo quanto esteja trancado em cofres, a cujo conteúdo os bancos não têm acesso.

As regras que deste ano em diante se aplicarão aos residentes seguem de perto as que, desde 2017, já estão em vigor à escala internacional e que, por exemplo, fazem com que o Fisco já conheça o património que os portugueses têm num conjunto alargado de países estrangeiros. E, embora já comecem a surgir algumas ideias para contornar estes reportes, o certo é que é preciso alguma imaginação (e dinheiro) para conseguir montar esquemas de planeamento fiscal que evitem que o Fisco conheça o património financeiro de cada um.