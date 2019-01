PIB arrefece e ameaça cenário de Centeno

As incertezas que dominam 2019 são muitas, mas uma certeza parece incontornável: a economia mundial vai abrandar. E mais do que se previa. Foi essa a mensagem do Fundo Monetário Internacional (FMI) que esta semana, no encontro do Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, reviu em baixa as previsões na atualização intercalar do seu World Economic Outlook. A zona euro deverá crescer apenas 1,6% este ano, três décimas abaixo da projeção avançada em outubro, e o PIB alemão deverá ficar-se por 1,3%. Más notícias para Portugal onde o Governo fez o Orçamento do Estado com uma das estimativas de crescimento mais otimistas para 2019: 2,2%. Na estância suíça, num duplo papel de ministro das Finanças e presidente do Eurogrupo, Mário Centeno reconheceu o problema em declarações à Bloomberg: “Todos precisamos de estar um pouco preocupados com a evolução [da economia]. O abrandamento que se esperava temporário pode durar um pouco mais”.

Mesmo assim, as Finanças não vão para já mexer no cenário macroeconómico com que construíram o Orçamento do Estado para 2019 e com o qual querem chegar a um défice de 0,2% do PIB. Pelo menos até ao Programa de Estabilidade que irá ser enviado a Bruxelas na primavera. “As previsões têm margens de confiança e, portanto, uma previsão de 2,2% neste momento continua a ser uma previsão realista”, assegurou o secretário de Estado das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, em declarações à agência Lusa.