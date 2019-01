“Este Governo é mais aberto aos temas do mercado”

Chegou este ano à presidência da Euronext Lisbon, a empresa que gere a Bolsa portuguesa, numa “boa altura”, com um Governo que tem dado sinais de querer desenvolver o mercado de capitais. Aliás, Isabel Ucha acha mesmo que desde que Miguel Cadilhe foi ministro das Finanças (entre 1985 e 1990) “nunca tínhamos tido um Governo com uma iniciativa tão estruturada relativamente ao mercado”. Desde 2007 na Euronext, a gestora tem a seu cargo há vários anos a presidência da Interbolsa e, em 2016, foi presidente interina da Euronext Lisbon durante seis meses. Os sinais de inversão da tendência do marasmo que afetou durante vários anos o mercado de capitais nacional deixam-na otimista, apesar das incertezas que levaram inclusivamente ao cancelamento de entradas na Bolsa por parte de algumas empresas.

O ano passado marcou o regresso do interesse das empresas no mercado de capitais, mas houve operações que caíram devido às más condições do mercado. Foi só azar ou má leitura da realidade por parte de empresas como a Sonae MC, Vista Alegre ou Science4You?

2018 foi um ano interessante. Tivemos algumas operações em mercado secundário, como a Corticeira Amorim e a Ibersol, através de dispersões adicionais, e houve bancos também a financiarem-se através do mercado... E das seis entradas em Bolsa programadas, concretizaram-se três: a Flexdeal, a Farminveste e a Raize. As outras foram programadas num contexto diferente do que se verificou no início de outubro. Essas operações tiveram de ser canceladas absolutamente por condições de mercado. Na Europa houve cerca de 150 cancelamentos de ofertas públicas iniciais (IPO) de outubro a meados de dezembro. Os mercados têm ciclos, como sabemos. Lamento, senti com muita tristeza o facto de essas operações não se terem concretizado, trabalhámos muito nesse sentido e espero que a oportunidade para virem para a Bolsa volte a surgir.