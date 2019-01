Economia do Norte: “É a única com futuro”

O Norte “é mais forte quando o país é fraco”, costumava dizer Ludgero Marques, o empresário que marcou uma época como presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP), referindo-se à recomposição do tecido empresarial após as nacionalizações da década de 1970. A decapitação do grande capital transferiu o centro de gravidade para o Norte, dominado por uma indústria têxtil próspera e grupos empresariais emergentes — Amorim, Violas, Salvador Caetano, Quintas ou Sonae. O poder económico deixara de ser um bilhar a descair para um único buraco — Lisboa. A realidade mudou, o país encontrou uma nova ordem económica e a região Norte perdeu influência no sistema financeiro.

A economia do Norte “é a única do país que, a prazo, tem futuro”, resume o economista e ex-ministro Daniel Bessa. A região “revela-se como a força motriz da economia portuguesa”, responde Paulo Nunes de Almeida, presidente da AEP. Como lida com sectores “mais abertos ao exterior e à concorrência internacional”, a região está dependente do desempenho do comércio mundial. Por isso, “entra mais cedo em crise e sai dela mais rapidamente, puxando pela recuperação da economia nas situações mais desfavoráveis”, diz Nunes de Almeida.