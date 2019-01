Caixa não desiste de recuperar créditos

Preliminar ou não, o relatório sobre os grandes devedores da Caixa Geral de Depósitos caiu que nem uma bomba esta semana. O banco público deu como perdidos €1,2 mil milhões em créditos concedidos entre 2000 e 2015. São aquilo que, em linguagem financeira, se chamam imparidades. Mas isso não quer dizer que as dívidas de empresas como a Artlant ou Vale do Lobo e de empresários como Joe Berardo estejam já dadas com definitivamente incobráveis (ver gráfico com as oito maiores perdas). O Expresso sabe que a CGD não desistiu de cobrar estas dívidas e de recuperar parte dos €2,96 mil milhões de 46 créditos de risco identificados na versão preliminar da auditoria da EY conhecidos esta semana. O que passa por uma política mais agressiva e eficaz junto dos devedores.

Mas não se esperam facilidades. O tempo que já passou desde que a maioria dos créditos foi concedida, a liquidação de muitas das empresas devedoras e as débeis garantias concedidas são fatores que não ajudaram a recuperar as dívidas. Segundo a informação recolhida pelo Expresso, entre os 46 casos listados no relatório preliminar há pelo menos seis empresas já declaradas insolventes e oito que já avançaram para liquidação.