Produção eólica em Portugal bateu novo recorde

A produção eólica em Portugal alcançou um novo recorde. Na passada quarta-feira foram gerados 101,9 gigawatt hora (GWh) de eletricidade a partir do vento, acima do anterior máximo diário de energia eólica, que tinha sido registado a 11 de março de 2018, com 99,6 GWh.

A informação foi avançada em comunicado pela REN - Redes Energéticas Nacionais, que indica que o vento gerou 61% do consumo de eletricidade do dia 23 de janeiro (167 GWh).

Com este desempenho, Portugal foi na quarta-feira o país europeu com maior peso de energia eólica no sistema elétrico, diz ainda a REN no seu comunicado.

Também Espanha teve um recorde de produção eólica a 23 de janeiro, 0,6% acima do seu anterior máximo. Mas no caso espanhol a energia eólica deu um contributo diário para o consumo elétrico do país de 43,2%.

Atualmente Portugal tem uma capacidade eólica instalada de 5150 megawatts (MW). O Governo admite que o país tem potencial para um aumento da capacidade eólica até 2030, embora a maior expansão na próxima década se deva registar na potência solar fotovoltaica.