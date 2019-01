OPA da EDP: chineses suspendem conversas com os reguladores europeus

Decisão foi tomada há um mês pela China Three Gorges e é vista como um prenúncio da desistência da oferta de compra lançada em maio

A China Three Gorges (CTG) suspendeu há um mês as conversas com os reguladores europeus relativas à oferta pública de aquisição (OPA) de 9 mil milhões de euros lançada em maio sobre a EDP, noticiou esta sexta-feira a agência Reuters citando duas fontes próximas do processo.

Esta posição do maior acionista da EDP, que tem 23% do capital, lança dúvidas sobre se a operação vai mesmo para a frente. Aliás, nos últimos meses a operação avançou muito lentamente, no que foi entendido como um desinteresse crescente da China Three Gorges.

A CTG tem de completar a informação a entregar aos reguladores quer na Europa quer nos Estados Unidos mas fontes ouvidas pela Reuters dizem que não há indicação de que os chineses vão desistir da operação.

O interesse na OPA tem diminuído devido à combinação de três fatores: mudanças na estrutura diretiva da CTG, a perspetiva de uma regulação mais pesada por parte das autoridades regulatórias em torno do investimento estrangeiro e crescentes tarifas elétricas na Europa.

A Reuters contactou a CTG, a EDP e a Comissão Europeia, mas não obteve comentários destas três entidades.

O negócio está também condicionado pela presença da EDP Renováveis nos EUA.