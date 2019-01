O “mais perigoso” é Xi Jinping, presidente da China, diz o milionário George Soros

O milionário norte-americano Georgo Soros, de 88 anos, aproveitou o palco do Fórum Económico Mundial, em Davos, para apontar o presidente chinês, Xi Jinping, como o inimigo "mais perigoso das sociedades abertas", mas sem esquecer a existência de "muitos outros inimigos, entre os quais estão Putin e a Rússia".

A justificar esta acusação, Soros referiu a utilização que o regime chinês está a fazer da tecnologia e da inteligência artificial como instrumento de opressão, para controlar as pessoas. Mostrou uma preocupação especial pelo sistema de crédito social da China, um projeto que ainda está a ser desenvolvido e atribui pontos a cada cidadão em função do seu comportamento e dos seus hábitos, com direitos potencialmente reduzidos em função de "do mau comportamento", o que significa, por exemplo, que violar as regras de trânsito pode impedir uma pessoa de comprar um bilhete de comboio.

O perigo, diz, está na utilização das novas tecnologias como "instrumento de controlo de regimes repressivos" e se a China não é o único regime autoritário do mundo, será "o mais risco, poderoso e o que está tecnologicamente avançado no domínio da inteligência artificial", comentou.

Há um ano, Soros, que passou a infância sob ocupação nazi, na Hungria, usou o mesmo cenário para criticar o presidente norte-americano, Donald Trump. Criticou, ainda a Google, o Facebook e a exploração de dados dos utilizadores das redes sociais. Agora, citado pela agência Reuters, diz que o que a China está a fazer, designadamente no domínio do reconhecimento facial, preocupa-o, mas devia preocupar, também, "todos os que preferem viver em sociedades abertas", uma vez que estas correm "perigo de morte".

Para ele, "os EUA deviam focar-se na China". "Lamentavelmente, o presidente Trump parece seguir um caminho diferente, com concessões ao país, enquanto renova ataques aos aliados dos EUA", diz.