Há menos notas falsas por aí, diz o Banco de Portugal

No segundo semestre do ano, foram retiradas de circulação em Portugal 6.757 notas contrafeitas, anunciou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP). É um número que fica abaixo das 11.290 notas apreendidas no primeiro semestre do ano, sublinha a instituição.

"O número de notas contrafeitas apreendidas continua a ser residual em relação à quantidade de notas em circulação", refere o BdP na sua informação semestral sobre a apreensão de notas falsas em circulação no país.

Nas apreensões semestrais, só aumentaram os números relativos às notas de 50 euros aumentou (3.779 notas contra 2.657 no período anterior). E são as notas de 50 euros que estão no topo das apreensões na segunda metade do ano, seguidas das notas de 20 euros (2.462).

As contrafações apreendidas, diz o BdP, "apresentam qualidade regular e podem ser identificadas tocando, observado e inclinando a nota para verificar os seus elementos de segurança", de acordo com uma metodologia identificada como "Tocar - Observar - Inclinar", sem exigir a utilização de qualquer instrumento de verificação., diz o BdP.

O BdP refere, ainda, que a 28 de maio, serão colocadas em circulação novas notas de €100 e €200 que completam a série Europa, já com elementos de segurança novos: "um holograma-satélite e um número esmeralda melhorado". As notas do mesmo valor da primeira série continuam em circulação e não têm de ser trocadas.