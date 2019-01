De Salazar à troika e ao otimismo das previsões: 45 declarações marcantes da primeira presidente do Conselho das Finanças Públicas

Teodora Cardoso vai deixar a presidência do Conselho das Finanças Públicas, organismo que nasceu na sequência do programa de ajustamento financeiro, que lidera desde fevereiro de 2012, e será substituída pela professora universitária Nazaré Costa. Ao longo dos sete anos, a economista nem sempre esteve de acordo com as políticas orçamentais do Governo, mas sai mais otimista quanto ao défice das contas públicas.

"Sistematicamente, as previsões têm sido otimistas. Isto leva a um efeito [negativo] no médio prazo sobre a dívida pública; se esperamos que a economia cresça mais do que cresce, então fazem-se previsões para a receita acima da efetiva, o que resulta em aumentos do défice e da dívida pública."

23-05-2012

"O Banco de Portugal faz previsões, mas com duas características: cinge-se ao ano corrente e ao próximo, o que não é suficiente para a programação de médio prazo. Além disso, o BdP é um banco central, que trabalha no contexto do Eurossistema, e tem regras próprias - por exemplo, não pode considerar medidas orçamentais que não tenham sido já aprovadas."

23-05-2012

"Neste momento o ministro das Finanças já tem tanto poder que já não consegue executá-lo e usá-lo, porque no fundo ele é obrigado a autorizar tudo, até o contrato da empresa das instalações, sendo realmente evidente que não é um sistema eficaz e precisa de ser alterado",

18-09-2012

"Há muitas coisas a fazer antes de cortar direitos."

Jornal de Negócios, 11-10-2012

"A troika não se atreve a meter-se [com os grandes interesses], quanto muito exprime a necessidade."

Diário Económico, 09-11-0212

"Não acredito que o ajustamento seja sustentável."

Diário Económico, 09-11-0212

"A troika não é aquele papão que as pessoas imaginam."

Diário Económico, 20-11-2012

"É uma coisa que detesto: fazer-se porque a troika mandou. Temos de perceber e discutir com a troika quando acharmos que o que nos estão a dizer para fazer não é o melhor para fazermos."

13-12-2012

"Não temos só um problema macroeconómico, temos também um problema microeconómico e um seríssimo problema estrutural."

22-02-2013

"Não é um problema só do ministro [das Finanças]. É dele e é da 'troika' [Comissão Europeia, Banco Central Europeu e Fundo Monetário Internacional]."

Sobre o falhanço nas previsões económicas

20-03-2013

"A 'troika' é muito pior do que os mercados, em vários sentidos."

20-03-2013

"Não se pode pensar que renegociar a dívida é um remédio milagroso que resolva os problemas."

05-06-2013

"Em termos de aumentos de carga fiscal, já não temos margem. (...) Temos de olhar para as despesas mas em termos de ganhos de eficiência e aí é que penso que ainda não chegamos."

14-06-2013

"Não é possível suportar um regime de pensões da forma como criámos e, simultaneamente, o emprego, o rendimento e a produtividade em queda."

TSF, 08-10-2013

"Um segundo resgate seria mau porque isso diz que não conseguimos cumprir o programa e que nem sequer estamos em condições de seguir no bom sentido, que seria a hipótese do programa cautelar."

11-11-2013

"Todos temos a consciência de que a administração pública precisa de uma reforma em profundidade, de reduzir custos, de ser mais eficiente."

Diário de Notícias/TSF, 01-12-2013

"Isso [reestruturação da dívida] é uma ideia que não só é má como é perigosa."

Lusa, 06-02-2014

"Ficamos mais seguros se tivermos um programa cautelar."

Lusa, 06-02-2014

"É evidente que fizemos um enorme esforço e que esse esforço deu frutos."

Lusa, 06-02-2014

"Esta é a pior altura possível para falar de reestruturação da dívida, que tem como consequência a subida das taxas de juro, que é precisamente aquilo que se quereria evitar."

12-03-2014

"Este imposto consistiria nos rendimentos das pessoas, seja trabalho ou capital, quaisquer rendimentos, serem pagos a uma conta bancária de poupança. Seria sobre os levantamentos dessa conta que indiciaria o imposto, com o pressuposto que só levantaríamos dinheiro dessa conta para gastar."

Propondo um imposto sobre levantamentos bancários

24-03-2014

"A economia ainda não está em condições [de repor os salários na Função Pública e pensões de 2011], o Orçamento [do Estado] não está em condições para suportar isso."

04-04-2014

"A Constituição deve estabelecer os princípios orçamentais. Agora, pôr um limite de 3% do PIB [Produto Interno Bruto] ao défice orçamental na Constituição seria uma coisa completamente impraticável."

19-09-2014

"O crescimento económico não pode voltar a ser assente no consumo privado, tem que se inverter a ordem. Primeiro temos que ser mais produtivos, temos que exportar mais e importar menos."

16-10-2014

"Acredito no compromisso do Governo [défice abaixo dos 3%] mas não me admira que sejam precisas mais medidas."

Jornal de Negócios, 06-11-2014

"Se não fizermos nada caímos outra vez em défice excessivo."

Expresso, 28-03-2015

"É impossível continuar a pensar na despesa pública como motor do crescimento."

Antena 1/Diário Económico, 20-07-2015

"É claramente vantajoso [Portugal antecipar pagamentos ao FMI]. Por um lado porque é bom, em termos de imagem, mostrarmos a nossa capacidade de pagar isso, mas mais substancialmente porque é uma dívida cara."

21-09-2015

"[O otimismo das previsões económicas feitas em Portugal] não só não é remédio, como pode ser um risco adicional [para sair da atual situação económica]."

26-04-2016

"Sobre a ideologia há uma ideologia que tenho: o respeito pela racionalidade económica."

26-04-2016

"As sanções [por parte da Comissão Europeia] não fazem sentido e seriam um erro. Temos que ver se pomos a casa em ordem e se gerimos as coisas o melhor possível e, se assim for, temos bons argumentos para que não haja razões para sanções, independentemente do facto de o défice ter sido superior aos 3%. Não podemos é 'falar grosso' e fazer de conta que não é nada connosco."

17-06-2016

"Enquanto andarmos a mexer em impostos de seis em seis meses, ou até menos, não criamos as condições necessários à confiança nem dos consumidores, nem dos investidores."

15-09-2016

"Pergunta-me se a estratégia económica não funcionou: penso que, infelizmente, está bastante visível que não funcionou."

15-09-2016

"A pior maneira de encarar a política económica é começar a pensar em função de resgates. Um resgate deve ser hipótese de excluir."

15-09-2016

"O nosso sistema de finanças públicas ainda é o de Salazar".

Eco, 19-10-2016

"Se tivesse de apostar, diria que [o Orçamento do Estad para 2017] passava [em Bruxelas], mas não necessariamente pelas boas razões. Chumbar um orçamento é extremamente difícil, é um bocado como as sanções."

27-10-2016

"Ouvimos a garantia de que esta recapitalização [da CGD] não seria levada em conta para efeitos do défice, mas lembro-me de o ministro das Finanças dizer que o Banif não contava e depois nos papéis da Europa lá estava o Banif considerado nas contas do défice."

17-11-2016

"Não há soluções milagrosas nem soluções muito rápidas. Precisamos de facto de reduzir o rácio da dívida pública para se tornar sustentável, mas não podemos imaginar que podemos fazê-lo muito rapidamente. Temos de fazê-lo com persistência e segurança."

05-06-2017

"O que se trata é de não entrar em baixar impostos e aumentar despesas simplesmente porque já reduzimos o défice, isso dá de certeza mau resultado."

28-09-2017

"O processo de gestão das contas públicas não se alterou significativamente, desde os tempos do antigo regime."

29-11-2017

"No tempo do Salazar não havia défices [saldo negativo], portanto, o poder todo em matéria de gestão do orçamento estava no ministro das Finanças, que era quem decidia se havia ou não dinheiro e, se não havia, cortava nas despesas."

29-11-2017

"O Governo tem boas condições para ser reeleito, continuando neste caminho e não fazendo coisas que o desfaçam."

Lusa, 25-03-2018

"É um mistério o desemprego descer e os salários não subirem."

TSF/Dinheiro Vivo, 12-05-2018

"Não temos margem para subir nem descer impostos."

Jornal de Negócios, 24-09-2018

"Isto não se resolve a fazer cativações aqui ou ali."

Jornal de Negócios, 24-09-2018