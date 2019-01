Altice analisa oportunidades de negócio no sector dos media

O presidente executivo da Altice Portugal afirmou, em declarações à Lusa, que 2019 "será o ano dos conteúdos" para a subsidiária portuguesa e que a operadora de telecomunicações está a "analisar várias oportunidades de negócio em diferentes modelos".

Numa conferência promovida pela PME Magazine, que decorreu esta semana, em Lisboa, Alexandre Fonseca tinha afirmado que "2019 será o ano dos conteúdos para a Altice Portugal", adiantando que a operadora tem vindo a analisar várias oportunidades de negócio.

Questionado pela Lusa se a Altice Portugal vai voltar a procurar comprar um grupo de media em Portugal, o presidente executivo da dona da Meo reiterou que a "convergência com a área de media é uma estratégia do grupo Altice". "Temos plena convicção de que, em breve, fará parte também da Altice Portugal", acrescentou.

"Consideramos que, com o desfecho do negócio da Media Capital, um dos negócios mais relevantes na última década na área da comunicação social, perdeu-se uma oportunidade crucial para dinamizar o setor das telecomunicações e dos media em Portugal, bem como para a criação de valor neste setor, resistindo-se, injustificadamente, e em prejuízo da atratividade da oferta no mercado nacional, à tendência global para a consolidação entre telecomunicações, media, conteúdos e publicidade digital", prosseguiu o executivo.

"Esta tendência, que o grupo Altice já lidera noutros mercados geográficos, foi reconhecida e reforçada pela decisão das autoridades judiciais norte-americanas no sentido de autorizar, sem quaisquer compromissos, a aquisição da Time Warner pela AT&T, com base na constatação de que a consolidação é necessária para permitir às empresas de media e telecomunicações tradicionais concorrer minimamente com os gigantes da economia digital que disponibilizam, de forma crescente, um conjunto alargado de conteúdos muito atrativos diretamente ao consumidor", apontou.

Este é "um raciocínio que é válido não só nos Estados Unidos, mas também e especialmente em Portugal, onde as dificuldades dos media tradicionais em resistir à concorrência digital global são ainda mais claras", salientou Alexandre Fonseca. Por isso, "reafirmamos que 2019 será o ano dos conteúdos para a Altice Portugal e que estamos a analisar várias oportunidades de negócio em diferentes modelos", insistiu.

Sobre se tem alguma empresa ou empresas em perspetiva, Alexandre Fonseca afirmou: "A Altice Portugal está a analisar diferentes oportunidades de negócio em diferentes modelos, que podem passar não só por parcerias, mas também por aquisição, pelo que é prematuro revelar detalhes ou nomes de entidades terceiras".

O processo de compra da dona da TVI pela Altice caiu por terra em junho de 2018, quando o grupo espanhol Prisa, dono da Media Capital, confirmou a desistência do negócio.