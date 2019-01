Operador do mercado ibérico de gás despede presidente com indemnização milionária

Os acionistas do Mibgas, o operador do mercado ibérico de gás natural, em que se incluem a EDP, a Galp e a REN, aprovaram numa assembleia geral extraordinária a destituição do presidente executivo, Antonio Erias Rey, mas terão de lhe pagar uma indemnização milionária, relativa aos dois anos de contrato que ainda tinha pela frente.

Segundo o jornal espanhol “Cinco Dias”, os acionistas do Mibgas reuniram-se esta quarta-feira em Madrid, numa assembleia que serviu para destituir Antonio Erias Rey e nomear Raúl Yunta, um especialista no sector do gás natural oriundo do regulador espanhol da concorrência, a CNMC.

O afastamento de Antonio Erias Rey, um ex-deputado tido como muito próximo de Mariano Rajoy, deverá custar ao Mibgas o pagamento de uma indemnização de 1,2 milhões de euros, o equivalente a quase um terço da faturação anual da empresa, que ronda 3,9 milhões de euros.

O Mibgas vive das taxas pagas pelas empresas que compram e vendem gás natural na plataforma ibérica, mas tem uma estrutura de pessoal relativamente reduzida. Segundo o “Cinco Dias”, o novo presidente deverá vir a custar anualmente ao operador 200 mil euros.

Da estrutura acionista do Mibgas fazem parte o operador do pólo espanhol do mercado ibérico de eletricidade (Omie), a espanhola Enagás, a portuguesa REN e um conjunto de 13 outras entidades, em que se incluem empresas de comercialização de energia, como a EDP, Endesa e Iberdrola.

O conselho de administração inclui vários representantes portugueses, entre os quais João Manso Neto (da EDP) e Pedro Ricardo (da Galp).