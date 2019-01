Fundos credores da Brisa tomam conta da concessão Douro Litoral

Fundos e bancos exerceram o direito de ficar com os ativos e substituem a Brisa na exploração das autoestradas que fazem parte da concessão do Douro Litoral

Os fundos e bancos que compraram os créditos ao sindicato bancário que financiou a Auto-Estradas do Douro Litoral (AEDL) tomaram esta quinta-feira o controlo da concessionária da Brisa que explora uma rede de auto-estradas da radial exterior do Porto.

Segundo um comunicado da própria AEDL, os fundos de investimento da Strategic Value Partners e da Cross OceanAdvise, que estavam em litígio com a Brisa por causa da dívida, exerceram o direito de ficar com os ativos que suportam o financiamento. Além dos fundos, o JP Morgan e o Deutsche Bank passam a integrar a nova estrutura da AEDL, substituindo a Brisa.

Contactados pelo Expresso, nem o porta-voz da Brisa nem da administração da AEDL responderam às mensagens.

Os fundos credores tinham já ameaçado a Brisa de exercer os direito de step in no caso de não houver acordo com a Brisa para recuperar uma parte considerável dos 1,2 mil milhões de euros em dívida.

Concessão falida

A AEDL apresenta um um capital próprio negativo de 1,1 mil milhões e perdas acumuladas de 1,3 mil milhões. Os consórcios liderados pela Brisa torraram nesta concessão e na Brisal (A17) 590 milhões de euros.

A AEDL foi financiada em regime de project finance, um modelo de partilha de risco em que o pagamento ao sindicato financeiro baseia-se nos lucros gerados e a única garantia são os ativos do projeto. Na AEDL, o investimento rondou os 1000 milhões.

Em 2017, o fluxo de caixa da operadora foi de 6,5 milhões e o resultado operacional de 7,5 milhões, descontando o efeito de uma indemnização pontual do Estado de 42 milhões.

"Nos últimos cinco anos, a AEDL tem incumprido as suas obrigações de pagamento de reembolsos de capital, juros, custos e comissões dos seus contratos financeiros, devido a uma estrutura de custos elevados e níveis de tráfego que estão abaixo das expectativas originais", refere o comunicado da nova AEDL.

Nova gestão

No comunicado divulgado, a AEDL adianta que foram nomeados três novos administradores independentes para o conselho de administração: Andy Pearson será presidente do conselho de administração, sendo a equipa de gestão liderada por José Custódio dos Santos, diretor-geral da concessão.

Andy Pearson "tem mais de 10 anos de experiência no sector de infraestruturas", esteve na gestão da autoestrada M6 no Reino Unido e como diretor de uma autoestrada no Texas.

Os novos acionistas da AEDL têm uma vasta experiência "em investimento em infraestruturas e gestão de autoestradas com portagens, e uma presença noutros investimentos em Portugal". Estão empenhados em garantir que "o serviço público não sofra interrupções ou alterações nos níveis de serviço e segurança".

Segundo o documento, "hoje começa um novo período para a AEDL, com a nova estrutura acionista, que proporcionará à concessão uma base financeira fortalecida que garantirá o seu futuro". "A principal prioridade da equipa de gestão será assegurar que a concessão forneça aos seus clientes os mais altos níveis de serviço e segurança".

Incumprimento com os financiadores

Tal como a Brisal, a AEDL é uma concessão de portagem real e falhou nas projeções de tráfego. Era suposto integrar a terceira autoestrada Lisboa-Porto entretanto descartada e tem recuperado negócio nos últimos anos, ganhando mais mil carros por dia.

Partiu de bases baixas (alguns troços estavam nos mínimos da rede nacional), mas evoluiu de uma média diária de 5220 (2014) para 8110 (2017). Este ano, volta a subir acima dos 10%. Os operadores privados pagaram ao Estado pelo direito de concessão 207,5 milhões de euros, agravando o custo inicial.

A AEDL recebeu como indemnização do Estado um pagamento de 42 milhões de euros (2017) e seguem-se agora prestações semestrais de 3,5 milhões de euros até 2034.

Em 2017, segundo dados da Associação Portuguesa das Sociedades Concessionárias de Auto-Estradas (APCAP), a receita de portagens da AEDL (79 km) foi 16,8 milhões de euros.

A AEDL é uma concessão falida, o que levou o sindicato bancário a vender os créditos a um consórcio financeiro internacional por 350 milhões de euros, incluindo a Brisal.

A Brisa já defendeu que as duas concessões “são viáveis” e têm uma margem operacional positiva, mas não conseguem suportar o serviço da dívida exigida pelos fundos.

Os credores da AEDL e Brisal adquiriam os créditos aos bancos com um desconto de 80% e apresentaram em outubro à Brisa uma proposta de acordo para resolver a situação das duas concessões que entraram em incumprimento há vários anos.

A proposta previa, no caso da AEDL, um perdão de dívida de 60% (45% na Brisal). No total, os fundos reclamavam 750 milhões. A Brisa rejeitou considerando o valor inaceitável. Este mês terá voltado a recusar o acordo. No caso da Brisal, a Brisa controla com 70%, estando o restante capital distribuído pelo BCP e construtoras.

A Brisa já registou imparidades nos seus balanços de 300 milhões de euros para a Douro Litoral e de 200 milhões de euros para a Brisal.