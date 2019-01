Filha do magnata Stanley Ho faz aliança para assegurar controlo da Sociedade de Jogos de Macau

Pansy Ho, filha do magnata do jogo Stanley Ho, que durante décadas teve o monopólio dos casinos em Macau, estabeleceu uma aliança com a Fok Foundation para conseguir ter uma posição maioritária de 53% na holding que controla a Sociedade de Jogos de Macau (SJM).

A informação consta de um comunicado à bolsa de Hong Kong citado pelo “Financial Times”, que sublinha que este acordo entre Pansy Ho e a Fok Foundation permite pôr termo a uma longa batalha pelo controlo do império de Stanley Ho, que era disputado por vários elementos da sua família.

Na manhã desta quinta-feira as ações da SJM chegaram a subir mais de 10%, reagindo positivamente à clarificação do controlo acionista da empresa.

A empresa de Stanley Ho, que tem atualmente 97 anos, é uma de seis sociedades com licença para explocar casinos em Macau, tendo 20 estabelecimentos na região.

Além dos casinos a SJM explora três hotéis, que no seu conjunto dispõem de mais de 900 quartos.