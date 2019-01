EDP penalizada em 282 milhões com taxa sobre o carvão em Sines

A EDP deverá ser penalizada em 282 milhões de euros com a cobrança de ISP - Imposto sobre produtos petrolíferos pelo carvão consumido pela central termoelétrica de Sines, de acordo com um estudo feito pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), a que a comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia teve acesso.

O estudo data de março de 2018 e, sabe o Expresso, foi encomendado pelo então secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches, para enquadrar a análise do Governo sobre o futuro da produção de eletricidade em Portugal, nomeadamente o impacto da continuidade ou não da operação das centrais a carvão da EDP (em Sines) e da Tejo Energia (no Pego).

O estudo da ERSE estima que o fim da isenção de ISP para as centrais a carvão (aprovada no Orçamento do Estado para 2018) terá um impacto de 281,9 milhões de euros no valor atual líquido (VAL) da central de Sines, para o cenário-base trabalhado pelo regulador, que é o de a central se manter em operação durante oito anos (até 2025).

A ERSE admite, pelas suas contas, que o valor económico da continuidade de Sines para a EDP será de 951 milhões de euros até 2025 (aos quais haverá que descontar os referidos 281,9 milhões da cobrança de ISP). No entanto, num cenário de risco agravado, com um aumento do preço do carvão e do custo das licenças de CO2, o regulador calcula que o VAL da extensão de Sines por oito anos encolhe para 571 milhões de euros.

Embora a ERSE aponte para ganhos da EDP na continuidade da exploração de Sines, o regulador reconhece igualmente que a continuidade da central é vantajosa para o sistema elétrico e para os consumidores.

“Existirá vantagem em manter [...] a central de Sines em operação, de modo a que a mesma não tenha que ser substituída no diagrama de mercado para Portugal por capacidade mais cara, o que, naturalmente, afeta o preço de mercado que é suportado em última instância pelos consumidores”, refere a ERSE.

Depois de no final de 2017 o Governo aprovar a cobrança de ISP às centrais elétricas alimentadas a carvão, o presidente executivo da EDP admitiu que a empresa poderia vir a fechar Sines bem antes de 2025.

Não é claro para já o tempo de vida que resta à maior central elétrica do país. A central não tem um prazo para fechar, podendo a EDP explorá-la por tempo indeterminado, mas a licença ambiental terá de ser renovada durante o presente ano, sendo esse o único instrumento que o Estado tem no curto prazo para travar ou não a continuidade de Sines.

O Governo já assumiu que quer chegar a 2030 sem produção elétrica a carvão, mas essa meta deverá ser articulada com as ambições de Espanha, uma vez que um fecho desfasado da capacidade a carvão entre Portugal e Espanha poderá provocar desequilíbrios de preços entre os dois mercados.

Sines, por ser a maior central elétrica do país e uma das que operam com custos mais baixos, é ainda uma peça central no sistema elétrico nacional, preenchendo frequentemente a base de carga da rede elétrica, função que não poderá ser cumprida por fontes intermitentes, como a eólica ou a solar, a menos que estejam associadas a tecnologias de armazenagem de larga escala.