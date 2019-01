China bloqueia motor de busca da Microsoft

O Bing, motor de busca da norte-americana Microsoft, ficou inacessível na China, depois de as autoridades chinesas terem nos últimos anos vedado o acesso dos seus internautas a outros sites, como o Facebook, o Twitter e o Google.

A Microsoft já confirmou que o seu motor de busca foi suspenso na China, estando a empresa a avaliar quais os próximos passos. Recentemente a companhia norte-americana tinha acedido a colaborar com as autoridades chinesas no sentido de limitar os resultados das pesquisas no Bing na China.

Já em 2017 a Microsoft tinha visto a China proibir o acesso dos seus cidadãos à aplicação de comunicações Skype.

As autoridades chinesas não fizeram até ao momento nenhuma declaração sobre a ordem de bloqueio do Bing no país.