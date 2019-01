CMVM avança com taxa zero para novas cotadas

A CMVM vai avançar com “uma taxa de 0% para novas entradas em bolsa durante o primeiro ano”, disse esta quinta-feira Gabriela Figueiredo Dias.

Num encontro com jornalistas, a presidente da CMVM deu ainda conta de outras medidas como a decisão de “rever integralmente o modelo de financiamento da CMVM”. O objectivo é “assegurar a proporcionalidade dos encargos gerados para os supervisionados, a utilização racional e eficiente das taxas em benefício do bom funcionamento do mercado e a sustentabilidade financeira da CMVM”.

A responsável lembrou que o regulador do mercado de capitais “não depende minimamente do orçamento público”. “Dependemos de taxas”, explicou. Foi criado um grupo de trabalho para afinal o modelo de financiamento. “No final teremos taxas mais baixas? Provavelmente não”, concluiu Gabriela Figueiredo Dias.