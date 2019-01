Berardo, Fino, Matos Gil: Veja quem gerou as maiores perdas para a Caixa

Vários grupos económicos familiares obtiveram desde o ano 2000 financiamentos de risco da CGD de centenas de milhões de euros. De forma direta ou indireta, foram os beneficiários de crédito que acabou por gerar elevados prejuízos no banco público. A partir da auditoria da EY, o Expresso apresenta-lhe uma infografia com os 10 principais beneficiários associados às maiores imparidades

O relatório preliminar da EY sobre os atos de gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no período de 2000 a 2015 elencou um conjunto de 46 créditos considerados de risco médio a elevado para o banco estatal, que ao longo dos anos foram levando a Caixa a registar nas suas contas diferentes níveis de imparidades. Algumas dessas operações tiveram beneficiários comuns e entre eles encontram-se alguns grupos económicos familiares conhecidos.

O Expresso analisou os dados do relatório, identificando os beneficiários referidos no documento e os respetivos acionistas, com exceção de alguns casos em que não foi possível precisar as empresas genericamente mencionadas pela EY.

Mais de metade dos 46 créditos apontados pela EY são de empresas ligadas à construção e ao imobiliário, mas o maior beneficiário dos créditos de risco da Caixa foi uma empresa industrial, a Artlant, criada pela espanhola La Seda de Barcelona para investir numa fábrica de matéria-prima para embalagens de plástico em Sines.

A La Seda tinha uma estrutura acionista diversificada, mas antes do seu colapso e da entrada da CGD como acionista era a família portuguesa Matos Gil que assumia o controlo da empresa de Barcelona (e do projeto de Sines).

A Artlant (detida pela La Seda, com a família Matos Gil como acionista de referência) e o veículo de investimento Júpiter (dos Matos Gil até 2009) obtiveram da Caixa 440 milhões de euros de crédito, que gerou imparidades de 300 milhões de euros no banco estatal.

O grupo liderado por Manuel Matos Gil (primeiro Imatosgil, depois IMG) foi um dos maiores acionistas da Espírito Santo International. A IMG está há vários anos na lista de devedores da Autoridade Tributária, com uma dívida fiscal superior a 1 milhão de euros. Em 2015, fonte do grupo disse ao Expresso que a sua presença na lista resultava de um diferendo fiscal antigo, que há vários anos se arrastava nos tribunais. Uma disputa que ainda não terá sido resolvida, pois a IMG continua a constar da lista de devedores no escalão de 1 a 5 milhões de euros.

Mas não foi só a família Matos Gil que conduziu a CGD a perdas avultadas na sua atividade creditícia. Só até 2015 a Caixa também tinha registado imparidades de 152 milhões de euros com o empresário Joe Berardo (somando a sua fundação e a Metalgest) e de 138 milhões com Manuel Fino (para financiar a compra de ações da Cimpor e do BCP).

A aposta da Brisa na Auto-Estrada do Douro Litoral também provocou perdas substanciais na CGD (foram 123 milhões de euros até 2015).

A lista dos grandes beneficiários de crédito de risco da CGD inclui ainda a família Barroca Rodrigues (quer pelo crédito à Lena Construções, quer pelos empréstimos à holding de topo Always Special), o falecido Horácio Roque (pela sua Fundação, pela empresa madeirense Soil e pela participação do Banif na sociedade Finpro) e ainda o grupo de construção João Bernardino Gomes (que soma três financiamentos na lista dos créditos de risco elencados pela auditoria da EY).