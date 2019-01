BCE deixa tudo na mesma. Palavras de Draghi é que podem fazer a diferença

O Banco Central Europeu não alterou a política monetária na reunião desta quinta-feira, mantendo as taxas diretoras até durante o verão e o plano de reinvestimento na dívida pública. Mercados aguardam a conferência de imprensa de Mario Draghi

O Banco Central Europeu (BCE) decidiu não mexer na política monetária na primeira reunião do ano realizada esta quinta-feira, o que era esperado pelos mercados financeiros. O foco vira-se, agora, para a conferência de imprensa que Mario Draghi, o presidente do banco, dará em Frankfurt pelas 13h30 (hora portuguesa).

A equipa de Draghi deixou as taxas diretoras nos mínimos históricos atuais (nomeadamente, 0% na taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e -0,4% na taxa de remuneração dos depósitos dos bancos) e manteve a orientação de não as alterar até durante o verão.

Também, o plano de reinvestimentos das amortizações que recebe dos títulos que tem em carteira não sofre alteração, tratando-se do mecanismo que o BCE mantém para alimentar uma política de estímulos, depois de fechado o programa de compra líquida de ativos no final de dezembro.

A atenção dos mercados financeiros vira-se, agora, para as palavras de Draghi daqui a um pouco mais de meia hora.

Quatro pontos poderão concentrar as atenções.

Primeiro: depois do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI) terem revisto em baixa as previsões de crescimento para a zona euro em 2019 e 2020, apontando para taxas inferiores às avançadas pelos economistas do BCE, será que a equipa de Draghi está mais pessimista?

Os novos dados levarão o BCE a considerar que os riscos são agora predominantes e que a situação deixou de estar equilibrada entre o que, na linguagem dos banqueiros, são considerados riscos descendentes (negativos) e riscos ascendentes (com impacto positivo)?

Draghi já sublinhou no Parlamento Europeu que não considera que a zona euro caminhe para a recessão e Christine Lagarde, a diretora-geral do FMI, desdramatizou esta quinta-feira em Davos a revisão em baixa publicada esta semana, sublinhando que foi muito "modesta". "O Sol continua a brilhar, ainda que se vejam nuvens mais perto", sintetizou a francesa, para sublinhar que o problema está nas incertezas para as quais ainda não há respostas, ou seja, a evolução das tensões comerciais e a forma como as duas economias lhe vão responder, e as dúvidas sobre o abrandamento na China. "Se este abrandamento for excessivamente rápido, isso será um problema", rematou Lagarde.

Segundo: o fecho do programa de aquisição de ativos, e nomeadamente de dívida pública no mercado secundário, está a ter consequências negativas no mercado de emissão de dívida? Tendo em conta os resultados das primeiras emissões sindicadas do ano, e nomeadamente por parte das economias periféricas, como Espanha, Irlanda, Itália e Portugal, parece que não. A procura por parte dos investidores registou recordes.

Terceiro: o BCE mantém a orientação de que não mexerá nas taxas até durante o verão. A questão que se coloca é se vai alterar o quadro de taxas até final do ano, eventualmente ainda durante o mandato de Draghi, que termina no final de outubro. Os mercados de futuros não preveem que isso aconteça em 2019.

Quarto: se a situação económica se agravar na zona euro, em virtude dos riscos conhecidos (nomeadamente, Brexit, impacto da guerra comercial na capacidade de exportação da zona euro e no seu excedente externo, resultados das eleições europeias na composição e orientação futuras da Comissão Europeia), irá o BCE deitar mão de estímulos monetários adicionais, nomeadamente o relançamento das linhas de financiamento barato à banca conhecidas pelo acrónimo LTRO?