Sonae tem recorde de vendas no retalho

Em 2018, a Sonae falhou a operação pública de venda da Sonae MC, mas fechou o ano com um valor recorde de 6.317 milhões de euros nos negócios de retalho, anunciou esta quarta-feira a empresa. O crescimento é transversal a todos os formatos e atinge os 30% nas vendas online que somam 150 milhões de euros.

"As vendas de retalho da Sonae aumentaram 7,6% (...), tendo o crescimento do último trimestre acelerado para os 9,3%", sublinha a empresa.

A Sonae MC, que reúne as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia e Meu Super, abriu mais de 100 lojas em 2018 e faturou um recorde de 4.158 milhões de euros, mais 7% que um ano antes. Foi "mais um ano de forte desempenho, com um significativo reforço da liderança do mercado", salienta Luís Moutinho, presidente executivo da Sonae MC no balanço do exercício.



No retalho eletrónico, a Worten também registou um recorde de 1.096 milhões de euros (+7,6%), com Miguel Mota Freitas, presidente executivo da empresa, a destacar " o forte crescimento" registado num ano marcado pela aceleração do segmento digital deste negócio, que deu um salto "de dois dígitos no e-commerce".

A Sonae Sports & Fashion, que tem no seu portfólio de retalho de vestuário marcas como a Zippy, Salsa, MO e Deeply, cresceu 1,9%, para 369 milhões de euros. É um resultado que reflete a recuperação conseguida no último trimestre (+7,8%), com o impulso do natal a permitir concluir com saldo positivo "um ano desafiante" e até "bastante difícil para todo o sector", sublinha a empresa.

No retalho de desporto, o Iberian Sports Retail Group (ISRG), que juntou a Sonae ao grupo JD, teve um aumento de vendas de 15,9%, para os 610 milhões de euros.