Sonae Sierra entra na Polónia com compra de 50% do grupo Balmain

A Sonae Sierra comprou 50% do Grupo Balmain, prestador de serviços em investimentos imobiliários de retalho e lazer na Polónia

A Sonae Sierra comprou 50% do Grupo Balmain, prestador de serviços em investimentos imobiliários de retalho e lazer na Polónia, entrando no mercado polaco e facilitando a expansão para outros mercados do leste europeu, anunciou esta quarta-feira a empresa.

"Com esta parceria estratégica a Sonae Sierra entra no mercado polaco e abre a porta à expansão para outros mercados da Europa de leste", refere a empresa portuguesa em comunicado, esclarecendo que "esta nova entidade não investirá diretamente em ativos imobiliários, mas continuará a prestar serviços de referência aos seus investidores".

Segundo adianta, a 'joint venture' Sierra Balmain "irá focalizar-se, inicialmente, na expansão dos serviços do portefólio atual da Balmain", que conta com 15 centros comerciais localizados em 15 cidades da Polónia e está "avaliado em mais de 1.000 milhões de euros", com 1.150 contratos de com lojistas em mais de 430.000 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL).

"A Sierra Balmain vai aliar a experiência internacional da Sonae Sierra ao profundo conhecimento do mercado local da equipa da Balmain, que ficará responsável pela gestão corrente do negócio", sustenta.

De acordo com a Sonae Sierra, a Balmain tem mais de 15 anos de presença no mercado polaco, destacando-se pelo 'know-how' e experiência na prestação de serviços multidisciplinares em investimentos imobiliários de retalho e de lazer.

Segundo adianta, as subsidiárias da Balmain Asset Management - BSC Real Estate Advisors e BSC Property Management - vão passar a operar com a designação Sierra Balmain.

"Estamos habituados a ter parcerias em novos mercados e esta oportunidade de nos juntarmos ao grupo Balmain e de capitalizarmos sinergias únicas com a Sonae Sierra irá permitir o crescimento futuro do nosso negócio na Polónia e noutros mercados adjacentes", afirma o administrador executivo responsável pela área de investimento da Sonae Sierra, Pedro Caupers.

Esta parceria "reforça a nossa atividade de prestação de serviços, pois passará a contar com um portefólio de clientes muito interessante na Polónia, uma equipa com experiência local, ao mesmo tempo criando uma base forte para um crescimento futuro noutros países europeus", acrescenta.

Já o administrador executivo do Grupo Balmain, James Turner, destaca as "sinergias operacionais" e a "abordagem comum" entre as duas empresas "para a criação de ambientes inovadores para os investimentos imobiliários de clientes".

A Sierra Balmain, que será liderada por James Turner, irá fornecer serviços dedicados ao imobiliário, com foco em retalho, lazer e 'lifestyle', complementados com competências na área da logística e escritórios, prestando serviços, nomeadamente, nas áreas de comercialização, gestão de ativos, gestão de investimento, gestão de fundos, 'marketing' e gestão de projetos.