Residentes alimentam subida das dormidas em Portugal

O número de dormidas em acomodações turísticas em Portugal atingiu, em 2018, os 73,3 milhões, mais 1,7% do que em 2017, revelam os números divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat. A subida foi, no entanto, alimentada pelo mercado nacional, já que as dormidas de não residente baixaram 0,1% para os 48,8 milhões.

As dormidas de residentes cresceram 5,5% para os 24,2 milhões, confirmando uma tendência de subida deste mercado num país onde, ao contrário do que se verifica na maioria dos países europeus, é do exterior que vêm o grosso das dormidas.

Em Portugal, os não residentes continuam a representar, de longe, a fatia mais expressiva das dormidas, mais de 66%. Face aos cerca de 33% que o mercado interno representa nas dormidas em hotéis portugueses, a média europeia é de 53,7%, ou seja, mais de metade dos turistas que enchem os hotéis são residentes. Há países onde o peso do mercado interno é ainda maior, sendo exemplo claro disso a Alemanha, França, o Reino Unido, a Suécia, a Holanda, entre outros.

Com realidades semelhantes à portuguesa estão a Grécia, Espanha e Itália, destinos turísticos por excelência na Europa. Nestes países, sentiu-se recentemente algum efeito de regresso de turistas a destinos como a Turquia, a Tunísia e o Egipto. Em resultado, o turismo vindo do exterior e reflectido nas dormidas, desceu ou estagnou em destinos como Portugal e Espanha.

No agregado da União Europeia, as dormidas 2,2% em 2018, para os 3.123,2 milhões de dormidas. Os maiores crescimentos, refere o Eurostat, aconteceram na Letónia (mais 8,3%), Lituânia (mais 7,7%), Malta (mais 6,5%), Polónia (mais 5,8%), Roménia (mais 5,5%) e Bélgica (mais 5,4%). Pelo contrário, as evoluções mais negativas deram-se no Luxemburgo (menos 4,3%), Irlanda (menos 1,5%) e Espanha (menos 0,9%).