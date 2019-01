Já há mais empresas a fechar as portas no Porto do que em Lisboa

O número de empresas a entrar em insolvência tem vindo a descer desde os piores tempos da crise, mas em 2018 e pela primeira vez em vários anos, o Porto viu mais empresas a fechar portas do que Lisboa.

De acordo com números que constam do Observatório de Insolvências Infotrust 2018, no ano passado houve ao todo 2420 empresas a entrar em processo de insolvência, o que representa uma quebra de 12% face a 2017. Sem surpresas, Lisboa e Porto concentram a maior fatia de processos mas, pela primeira vez desde pelo menos 2014, a capital do norte passou à frente.

Em 2018, entraram em insolvência 586 empresas no Porto, apesar deste número representar uma descida de 11% face às 660 de 2017 - e recuando mais, é possível ver a evolução positiva, uma vez que as insolvências no Porto atingiam 1021 empresas em 2014.

Em Lisboa, entraram no ano passado em insolvência 497 empresas, o que significa uma melhoria de 26% relativamente aos números de 2017, significando na prática um ano com menos 176 empresas insolventes. Também em Lisboa se verifica uma evolução positiva ao nível de empresas insolventes, que se cifravam em 1130 em 2014 e têm vindo a descer nos últimos anos.

Os sectores onde se verificou em 2018 maior incidência de insolvências a nível nacional foram, em primeiro lugar, as indústrias transformadoras (com 520 empresas), seguindo-se o comércio a retalho (370), os serviços (324), ou o comércio por grosso (285), mas representando melhorias relativamente ao cenário em 2017.

Particulares com mais dificuldades a norte

O Porto foi também a região do país onde em 2018 mais particulares entraram em insolvência, atingindo 2.839, quando em Lisboa se cifraram em 1.720. Ainda assim, o Porto registou aqui uma melhoria de 15%, já que em 2017 o número de particulares insolventes se situava em 3.359 (em Lisboa eram no mesmo ano 1.852, num sinal de que as dificuldades são mais prementemente sentidas pelos particulares na cidade do norte, ao ponto de terem de encerrar a atividade).

Nos últimos anos, o Porto tem vindo sempre a liderar em Portugal a lista mais 'negra' das insolvências de particulares. Segundo o Observatório de Insolvências Infotrust, em 2017 houve no Porto 3.359 insolvências de particulares, enquanto em Lisboa se situaram em 1.852, e já em 2014 representavam 3.827 na cidade do norte, enquanto na capital eram 2.408.

Em 2018, destacou-se ainda Setúbal como a única cidade do país onde houve aumento nas insolvências de singulares face a 2017 - que atingiram 1001, num crescimento de 7%.

Também a nível de empresas em Processo Especial de Revitalização (PER), o Porto surge à cabeça da lista a nível nacional. Em 2018 houve 88 empresas no Porto a acionar um processo PER, o que já representou uma redução de 10% face às 98 em 2017, e ainda mais expressiva comparativamente com as 204 em 2015.

Em Lisboa houve no ano passado 55 empresas a recorrer a um PER (menos 43% que as 97 de 2017, e que ascendiam a 231 em 2015). O destaque vai ainda para Braga, com 35 empresas a entrar em Processo especial de Revitalização em 2018 (eram 57 em 2017 e 107 em 2015) ou Aveiro com 31 empresas nestas circunstâncias (menos 9% que em 2017).

Já no que toca aos Processos Especiais para Acordo de Pagamento (PEAP), dirigidos a singulares em dificuldades como forma de evitar insolvências, Lisboa evidenciou-se em primeiro lugar em 2018, com 139 casos, que no ano anterior tinham sido de apenas 47%. O número de singulares a recorrer a PEAP também disparou no Porto, passando de 15 em 2017 para 133 no ano passado. O aumento mais expressivo de PEAP verificou-se em Setúbal, que subiu de 6 para 86.