Henrique Gomes e as rendas da energia: “A casa nunca foi limpa e os excessos continuam”

O antigo secretário de Estado da Energia Henrique Gomes, que tutelou o sector entre 2011 e 2012, reiterou esta quarta-feira no Parlamento as suas críticas à rentabilidade dos produtores de eletricidade, considerando não fazer sentido o argumento de que o Governo de Passos Coelho não podia fazer cortes nas rendas antes da privatização da EDP, em dezembro de 2011.

“A melhor maneira de fazer uma privatização era com a casa limpa. A casa nunca foi limpa. Os excessos continuam. Continua a haver dívida [tarifária]”, declarou Henrique Gomes na sua audição na comissão parlamentar de inquérito sobre as rendas da energia.

O ex-governante acredita que o Executivo teria feito melhor em avançar com os cortes que Henrique Gomes e a sua equipa tinham proposto, e que enfrentavam a oposição do maior produtor de eletricidade do país, a EDP, entre outros agentes.

“Tínhamos limpo isto calmamente e tínhamos entrado na privatização com o sector em equilíbrio”, comentou Henrique Gomes, que acabou por se demitir no início de março de 2012, depois de concluir que não conseguia impor as suas medidas para o sector elétrico.

Entre essas medidas estava uma contribuição especial que incidiria sobre a potência instalada de produção de eletricidade e que, de acordo com Henrique Gomes, permitiria angariar junto das empresas de energia cerca de 300 milhões de euros por ano.

O antigo secretário de Estado da Energia confirmou aos deputados que em setembro de 2011 chegou a negociar com a EDP, tal como afirmou ao Expresso esta terça-feira, mas sem acordo. “Nós rejeitámos. Todas as alternativas [apresentadas pela EDP] eram paliativos. Aliviavam o curto prazo mas não cortavam nada. Com a EDP não chegámos a acordo”, declarou Henrique Gomes.