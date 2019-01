EDP emite mil milhões de euros de títulos de dívida para financiar projetos renováveis

A EDP avançou esta quarta-feira com uma emissão de títulos de dívida no montante de mil milhões de euros visando o financiamento de projetos de energias limpas, desde a eólica à solar, informou o grupo em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Estes títulos (“green bonds”, ou obrigações verdes) têm uma maturidade máxima de 60 anos, vencendo em abril de 2079, mas poderão ser reembolsados aos investidores ao fim dos primeiros cinco anos, rendendo até lá um juro de 4,5% ao ano.

Os novos títulos de dívida serão cotados na bolsa de Dublin, refere o comunicado à CMVM. A emissão “destina-se ao financiamento ou refinanciamento, no todo ou em parte, do portfolio de projectos de energia verde elegíveis do grupo EDP”, indica o mesmo comunicado.

A operação foi estruturada pelo Deutsche Bank, contando ainda com a participação do Barclays, Crédit Agricole, HSBC, MUFG, NatWest, Santander e UniCredit.

Num comentário enviado às redações, o presidente executivo da EDP, António Mexia, salienta que “foi uma emissão muito bem recebida pelo mercado, com uma procura que ultrapassou em cerca de três vezes o montante fixado”. O gestor nota que a operação permite à EDP reforçar a sua estrutura de capital “a um custo muito competitivo”.

A emissão deste tipo de títulos (“obrigações verdes”) está a tornar-se cada vez mais frequente por parte das elétricas, vinculando-as a usar o dinheiro captado no mercado em projetos de energia limpa.

Já em outubro do ano passado a EDP tinha feito uma outra emissão de dívida com “green bonds”, no montante de 600 milhões de euros, com vencimento em 2025 e um juro de quase 1,9%.