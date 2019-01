Davos. “Temos de reforçar mais a igualdade de oportunidades do que a igualdade de rendimentos”

O diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Guy Ryder, disse na tarde desta quarta-feira, em Davos, que o caminho para garantir a empregabilidade no futuro, num contexto de profunda e acelerada transformação digital, como o atual, é o de "reforçar mais a igualdade de oportunidades do que a igualdade de rendimentos", referindo que "a formação ao longo da vida é um direito universal dos trabalhadores" e a ferramenta que lhes permitirá manterem-se competitivos no futuro. Guy Ryder participou numa mesa redonda sobre o futuro do emprego com Christine Lagarde, diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Olajumoke Adeke, fundadora da Young Business Agency, uma rede que promove a capacitação de jovens com competências tecnológicas.

Guy Ryder remeteu para o relatório "Work for a brighter future" esta semana apresentado pela organização para defender mudanças no contrato social que possam garantir uma resposta eficaz à transformação do mundo do trabalho. Entre as alterações propostas estão o direito à protecção social universal e à formação ao longo da vida. "Vivemos num mundo em que os contratos de trabalho são cada vez mais diversificados na sua tipologia", explicou, acrescentando que "é imperativo garantir que nenhum trabalhador é penalizado, em termos de proteção social, pela forma como trabalha e pelo contrato que o enquadra".

Flexibilidade e igualdade

Uma ideia corroborada por Christine Lagarde que relembrou que "o futuro vai ampliar muito os desafios que já enfrentamos em termos de emprego e não é possível medir com exatidão e rigor o impacto que as mudanças tecnológicas em curso trarão em termos de eliminação e criação de postos de trabalho". Enquanto o líder da OIT relembrou os desafios inerentes ao rápido desenvolvimento da economia das plataformas e considerou fundamental abordar decisivamente a questão do emprego informal, a diretora do FMI preferiu relembrar a questão da desigualdade de géneros e da maior fragilidade que as mulheres ainda têm, genericamente, no mercado de trabalho.

"Sabemos que a automação e a tecnologia vão afetar mais as mulheres do que os homens no mercado de trabalho", recordou, acrescentando que "as mulheres ainda desempenham a maioria das tarefas rotineiras e repetitivas nas empresas". Segundo Lagarde, "é preciso abordar seriamente a questão da desigualdade de género no mercado de trabalho", tanto mais que se analisada em articulação com a percentagem de jovens que não estudam nem trabalham (os nem-nem), - "que são cerca de 20% nas economias emergentes" - percebemos que as mulheres estão em maioria neste grupo. "Tudo o que possa ser feito para eliminar a discriminação contra as mulheres nos países ainda existe será vital e terá impacto no mercado de trabalho do futuro", defendeu.

A diretora do Fundo Monetário Internacional destacou ainda a necessidade de rever as questões da flexibilidade no mercado de trabalho, "de modo a trazer para o mercado formal os trabalhadores do mercado informal, onde ele ainda exista", aconselhando a evitar regulamentações laborais excessivas que possam desincentivar esta transição