Banco do Japão não mexe na política monetária, mas revê em baixa previsões de inflação

O objetivo de 2% na inflação continua distante, o que exige que a política de estímulos monetários no Japão se mantenha por um período prolongado, reafirmou esta quarta-feira em Tóquio o banco central depois de uma reunião de dois dias

O Banco do Japão (BoJ), na primeira reunião do ano, decidiu manter o quadro de política de estímulos monetários baseado numa taxa diretora negativa de -0,1% e no controlo dos juros da dívida a 10 anos em torno de 0%.

As decisões, por uma maioria de 7 contra 2 votos, eram esperadas, mas o BoJ surpreendeu revendo em baixa as suas previsões para a inflação divulgadas em outubro. A meta de 2% para a inflação nipónica está, agora, mais distante no horizonte até 2021, apesar da comunicação oficial do banco salientar que o caminho de subida é certo, ainda que “não seja firme”.

A bolsa de Tóquio fechou pelo segundo dia consecutivo no vermelho, acumulando já um recuo de 0,7% esta semana. O euro valorizou 0,2% ao longo da sessão de hoje na Ásia; fechou no dia anterior em 124,28 ienes e está, agora, em 124,52. A taxa de juro (yield) das obrigações nipónicas a 10 anos manteve-se no mercado secundário sem alteração em 0,001%, perto do objetivo de 0%.

A economia japonesa é a quarta do mundo, depois dos EUA, Zona Euro e China. O BoJ tem ativos equivalentes a 3,1 biliões de euros, abaixo dos detidos pelo Banco Central Europeu (€4,7 biliões) e pelo Banco Popular da China, mas acima dos registados no balanço da Reserva Federal norte-americana.

Inflação em 2018 deverá ficar abaixo de 1%

A estimativa de inflação para 2018 foi revista de 0,9% para 0,8% e, em relação aos dois anos seguintes, as projeções foram reduzidas respetivamente de 1,4% para 0,9% e de 1,5% para 1,4%. A equipa liderada por Haruiko Kuroda decidiu, por isso, reafirmar que a política de estímulos vai permanecer por “um período prolongado” e manter uma monitorização apertada sobre a evolução da inflação.

A inflação homóloga (em relação ao mesmo mês do ano anterior) desceu em dezembro para 0,3% depois de ter registado 1,4% dois meses antes. É a variação do índice de preços mais baixa desde outubro de 2017. Nas previsões do BoJ a inflação média anual em 2018 deverá ficar num intervalo entre 0,5% e 1%.

Economia desacelerou bastante em 2018

O crescimento económico do Japão sofreu uma desaceleração brutal de 2017 para 2018. A taxa de crescimento desceu de 1,9% para 0,9% naquele período, segundo as estimativas avançadas esta quarta-feira pelo banco central. Foi uma inversão total em relação às previsões do BoJ que apontavam para um crescimento de 1,4% no ano que findou. O abrandamento económico foi muito maior do que o esperado.

No entanto, os banqueiros do iene foram mais otimistas em relação aos dois próximos anos do que estavam em outubro passado. A equipa de Kuroda reviu em alta as projeções para 2019 e 2020. O ritmo de crescimento deverá manter-se em 0,9% este ano e subir para 1% no ano seguinte.

FMI mais pessimista em relação a 2020

Esta trajetória diverge das previsões apontadas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) esta semana que projeta 1,1% este ano, mas uma redução, de novo, do ritmo de crescimento em 2020, para 0,5%. Onde o BoJ vê uma trajetória ascendente nos dois anos, o FMI prevê uma aceleração seguida de uma desaceleração significativa.

A economia japonesa conjuntamente com a italiana são as mais lentas no mundo desenvolvido.

As previsões do BoJ continuam envoltas em grande incerteza, derivada dos riscos externos – nomeadamente as relações entre os EUA e a China e o andamento da Europa – e do impacto que terá no consumo o aumento do IVA para 10% em outubro deste ano, segundo o comunicado publicado em Tóquio.

Kuroda, o governador do BoJ, adiantou na conferência de imprensa que deu esta quarta-feira, que não espera que o aumento do IVA “tenha grande impacto na economia” e que não prevê “um grande abrandamento na economia mundial”. Faz votos, ainda que a guerra comercial entre os EUA e a China caminhe para “uma resolução”.