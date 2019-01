VIA CTT: Finanças garantem que já devolveram todas as multas a recibos verdes

Os recibos verdes que se viram confrontados com multas do Fisco por não terem aderido ao Via CTT e que entretanto a tenham pago, estão em vias de recebê-la de volta. Esta é pelo menos a garantia do Ministério das Finanças, que diz que todas as ordens de pagamento já foram processadas e deverão chegar às contas bancárias no próximo dia 24 de janeiro.

Em comunicado enviado às redações, as Finanças dizem que “a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) processou esta semana, após a anulação dos processos, as ordens de pagamento a fim de proceder à restituição do valor das coimas dos contribuintes que não aderiram à caixa postal eletrónica (ViaCTT) no prazo previsto no regime em vigor até 2018”.

No ano passado foram instaurados 48.285 processos de contraordenação por falta de comunicação da adesão a este serviço, sendo que, desse universo, 8.354 registavam pagamento.

Este ano, as regras mudam, e as empresas e os trabalhadores independentes que faturem acima de 10 mil euros por ano continuam em 2019 a ser obrigados a ter uma morada fiscal electrónica, mas, se não cumprirem a obrigação, já não serão multados. O Fisco garante que a citações e as notificações lhes chegam através do Portal das Finanças.

As novas regras estão explicadas AQUI.