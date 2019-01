Colocação de dívida em Espanha com recorde de procura na zona euro

Somou €46,5 mil milhões a procura na operação sindicada de lançamento de uma nova linha de obrigações espanholas a 10 anos realizada esta terça-feira em Madrid. Foi a maior de sempre numa emissão na área da moeda única. O Tesouro espanhol colocou €10 mil milhões a uma taxa de 1,462%

Os investidores não se amedrontaram com as previsões do Fundo Monetário Internacional em Davos apontando para uma desaceleração ainda maior da economia da zona euro em 2019 e 2020. A corrida às emissões de dívida na zona euro registou esta terça-feira um recorde.

Na operação sindicada realizada em Madrid, a procura registou €46,5 mil milhões, um recorde em emissões em Espanha e em euros em toda a zona euro. A procura foi inclusive superior à registada na operação similar em Itália na semana passada, que chegou a €35,5 mil milhões. Recorde-se que o Estado português colocou este mês €4 mil milhões numa operação sindicada que registou uma procura de €24 mil milhões.

O Tesouro espanhol lançou esta terça-feira uma nova linha de obrigações espanholas com vencimento em abril de 2029 e que servirá de nova referência no prazo a 10 anos. Colocou €10 mil milhões, a uma taxa de 1,462%.

Com esta operação realizada através de um sindicato bancário, o Estado espanhol financia 16% do programa de emissão de médio e longo prazo previsto para 2019, e que soma €126,9 mil milhões.

O sindicato bancário foi constituído pelo BBVA, Citi, Crédit Agricole, HSBC, JPMorgan e Société Générale.

Depois desta operação em Madrid,as operações sindicadas já realizadas na zona euro em janeiro - em Espanha, Bélgica, Irlanda, Itália e Portugal - já somam uma procura de €106 mil milhões.