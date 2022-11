COP27 no Egito é “uma falha grave”, dizem ambientalistas: país com “regime sanguinário” não vai permitir protestos de ativistas

A 27.ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas começa este domingo e vai realizar-se na estância turística de Sharm-el-Sheik, no Egito. O problema? O governo repressivo do Presidente Abdel Fattah El-Sisi. O Egito tem uma lei antiprotesto que proíbe qualquer reunião pública sem a aprovação do Ministério do Interior. Isto significa que não serão permitidas manifestações organizadas pela sociedade civil, durante a cimeira, para exercer pressão sobre as negociações climáticas. É “uma falha grave” que não deposita “qualquer confiança” na COP27, dizem os ambientalistas ouvidos pelo Expresso.

