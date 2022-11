Foi você que pediu uma plataforma de streaming de bolso?

É chegada a hora de pôr os pontos nos is. A Quibi chegou e presta-se a fazer prova de que pode alcançar audiência à séria, sobretudo entre os públicos adeptos dos conteúdos de curta duração — os espectadores também mais amigos de ver televisão nos dispositivos móveis (smartphones e tablets) reproduzidos em formato vertical ou horizontal com plena exploração da totalidade dos ecrãs.

Com a revolução digital, fazer um vídeo, carregá-lo nas redes sociais e esperar pelas reações tornou-se de tal modo popular que daí à profissionalização do género (“user generated content”), e à consequente adesão dos públicos mais jovens, foi uma meia dúzia de anos, se tanto. Vide o sucesso dos “short form vídeos” do YouTube e os passos seguintes dados pelo Facebook com a aplicação Watch e com o IGTV no Instagram, por exemplo. É, aliás, para o público entre os 18 e os 24 anos (Millennials) que a Quibi atira.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.