Estrelas, vulcões e glaciares: 12 sugestões para contemplar o esplendor da natureza a partir do sofá

Da janela consegue ver uma ínfima parte do que o planeta oferece, mas a Internet leva-o onde quiser. Até às remotas regiões polares para assistir às auroras boreais, a territórios vulcânicos, parques de vegetação idílica e jardins floridos, até socalcos de vinhedos, serras e cordilheiras montanhosas, quedas de água famosas e praias paradisíacas. Leva-o a andar de caiaque entre icebergues e a ver o fundo do mar... Por fim, vista-se de astronauta e observe, lá do alto, a Terra-mãe de tudo o que existe

Se está em casa, olhe para o céu em busca de alento. Nem precisa de abrir a janela, só da internet. Assista às auroras boreais, fenómeno atmosférico que acontece nas regiões polares, quando os ventos solares se cruzam com o campo magnético da Terra. Geram-se arcos e cortinas esverdeadas e de brilho difuso, “dançando” no ar... Uma câmara em Churchill, Manitoba, no Canadá, tem um stream ativo para ver o espetáculo no quentinho da sala, sem gorros ou casacos. Quando o sinal se perde, surgem destaques da live cam. Ainda à noite, o Google Arts & Culture mostra o espetacular céu estrelado do Parque Nacional de Bryce Canyon, em Utah, nos Estados Unidos. Os sons dos animais enfeitiçam e, clicando nos pontos brilhantes, sabe-se mais sobre planetas, galáxias e constelações, como a de Hércules.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.