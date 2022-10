acolheumtrabalho.pt. Está disponível para produzir o que precisamos?

Chama-se “AcolheUmTrabalho” e é obra da mesma equipa que criou a plataforma www.acolheumheroi.pt, que ajudou a encontrar um alojamento temporário para que os profissionais de saúde que estão nos hospitais a combater a Covid-19 pudessem descansar, sem colocar em risco as suas famílias. O seu objetivo é ligar profissionais disponíveis para trabalhar e assegurar a produção e a chegada de bens essenciais ao mercado, às empresas que deles necessite. Foi lançada no sábado à noite e em apenas dois dias soma 2800 profissionais inscritos.

“Quando as coisas correm mal é a melhor altura para nos reinventar-mos”, diz Ricardo Paiágua, responsável pela uppOut, a empresa que em parceria com o escritório de advogados António Frutuoso de Melo, pôs mãos à obra para encontrar soluções. Primeiro, para as dezenas de profissionais de saúde que, por risco de contágio, não podiam voltar para suas casas e famílias e, agora, para as “empresas que têm condições para continuar a produzir bens de primeira necessidade, mas a quem faltam trabalhadores”, explica.

